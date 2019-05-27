Официально: стало известно, кто поведет партию Слуга народа на выборы в Раду

Разумков поведет партию Слуга народа на выборы в Раду / Reuters

Участники партии президента Владимира Зеленского Слуга народа выбрали партийного главу.

Как и прогнозировалось, им стал Дмитрий Разумков, рассказала на сегодняшней пресс-конференции пресс-секретарь партии Татьяна Цыба.

Руководителем избирательного штаба стал Александр Корниенко.

Ранее руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк Кость Бондаренко рассказал Главреду, с кем Слуга народа в Раде пойдет на коалицию. По его словам, партии Зеленского придется в следующий парламент идти в один из двух форматов коалиции.

Читайте также"Там партия – братская могила": Коломойский признался, кого поддержит на выборах в РадуНапомним, ранее Главред сообщал, что по данным последних социологических опросов в антирейтинге партий на первом месте БПП. А вот во главе электоральных симпатий среди политических сил находится партия Слуга народа. За нее готовы отдать свой голос 43,8% тех, кто уже определился с симпатиями.

На втором месте – Оппозиционная платформа – За життя – 10,5%. На третьем и четвертом месте, с небольшим отрывом, как, кстати, и на прошедших президентских выборах 2019, – расположились БПП Солидарность – 8,8% и Батькивщина – 7,3%.

Далее идет Сила и честь И.Смешко – 5,1%, партия Святослава Вакарчука – 4,6%.

А вот радикальная партия О.Ляшко пользуется популярностью всего у 3,3% граждан, Оппозиционный блок – у 3,2%. Рейтинг других партий – меньше 3%.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку.