Парламентская гонка: в антирейтинге партий на первом месте БПП

Больше всего симпатий у партии Слуга народа / Униан

Досрочные выборы в Украине запланированы на июль. Глава государства Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о роспуске Рады и назначил внеочередные выборы в здание под куполом на 21 июля.

По данным последних опросов, во главе электоральных симпатий среди политических сил находится партия Слуга народа. За нее готовы отдать свой голос 43,8% тех, кто уже определился с симпатиями.

На втором месте - Оппозиционная платформа - За життя - 10,5%. На третьем и четвертом месте, с небольшим отрывом, как, кстати, и на прошедших президентских выборах 2019, - расположились БПП Солидарность - 8,8% и Батькивщина - 7,3%.

Далее идет Сила и честь И.Смешко - 5,1%, партия С.Вакарчука - 4,6%.

А вот радикальная партия О.Ляшко пользуется популярностью всего у 3,3% граждан, Оппозиционный блок – у 3,2%. Рейтинг других партий - меньше 3%.

Отметим, что за партию Слуга народа готовы проголосовать в случае неучастия своего фаворита в выборах еще 11,4% респондентов, которые намерены голосовать.

За Оппозиционнюю платформу - За життя в таком случае могли бы проголосовать еще 7,1%, Партию С.Вакарчука - 6,4%, Батькивщину - 5,1%, партию Сила и честь 4,9%, Оппозиционный блок - 4,3%, Радикальную партию - 3,7%, Гражданскую позицию - 3,6%, БПП Солидарность - 3,1%.

Антирейтинг партий возглавляет БПП Солидарность. Ее ни при каких обстоятельствах не поддержали бы 51,9%.

Отметим, опрос проводился Социологической группой Рейтинг 16-21 мая 2019 года.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку.