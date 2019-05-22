Разумков станет первым номером партии Слуга народа

Разумков может возглавить Слугу народа / Reuters

Первым номером в избирательном списке партии Слуга народа, которая по данным последних социологических опросов лидирует среди политических сил, станет советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, считает замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка.

"Я думаю, что Дмитрий Разумков может возглавить наши списки", - сказал Рябошапка, передает 112 Украина.

Отметим, во время президентской избирательной кампании политтехнолог Дмитрий Разумков занимал должность политического советника Владимира Зеленского.

Отметим, что в настоящее время партию Слуга народа возглавляет друг Владимира Зеленского, Иван Баканов, который сегодня, 22 мая, получил должность заместителя главы СБУ.

Напомним, ранее Главред сообщал, что по данным последних социологических опросов в антирейтинге партий на первом месте БПП. А вот во главе электоральных симпатий среди политических сил находится партия Слуга народа. За нее готовы отдать свой голос 43,8% тех, кто уже определился с симпатиями.

На втором месте - Оппозиционная платформа - За життя - 10,5%. На третьем и четвертом месте, с небольшим отрывом, как, кстати, и на прошедших президентских выборах 2019, - расположились БПП Солидарность - 8,8% и Батькивщина - 7,3%.

Далее идет Сила и честь И.Смешко - 5,1%, партия С.Вакарчука - 4,6%.

А вот радикальная партия О.Ляшко пользуется популярностью всего у 3,3% граждан, Оппозиционный блок – у 3,2%. Рейтинг других партий - меньше 3%.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку.