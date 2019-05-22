Зеленский назначил первым замглавы СБУ друга детства

Владимир Зеленский назначил первым замглавы СБУ Ивана Баканова / УНИАН

Новый президент Владимир Зеленский назначил друга детства и главу своего избирательного штаба на выборах 2019 Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины.

Глава государства в среду, 22 мая, подписал указ о назначении Баканова на пост замглавы СБУ, документ опубликован на сайте президента.

В указе говорится, что Баканов стал первым заместителем председателя Службы безопасности Украины — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления спецслужбы.Читайте такжеВсе назначения Зеленского: президент представил свою команду

/ Скриншот с president.gov.ua

Напомним, пост замглавы СБУ с июля 2016 года занимал генерал-лейтенант Павел Демчина, 18 мая 2019 года стало известно об его увольнении с должности.

Справка. Иван Баканов родился в Кривом Роге, получил высшее образование в столице России Москве — учился в Академии труда и социальных отношений.

Баканов 25 января 2013 года стал руководителем ООО Квартал 95, а позже начал руководить ООО Студия Квартал-95. В начале декабря 2017 года была создана партия партия Слуга народа, Баканов стал ее главой.