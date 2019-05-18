Порошенко уволил скандального замглавы СБУ и трех своих советников

18 мая 2019, 22:25

Петр Порошенко уволил Юрия Косюка, Валентина Зайчука и Виктора Назаренко от выполнения обязанностей советников.

Порошенко, ручка, указ
Петр Порошенко уволил замглавы СБУ Павла Демчину / president.gov.ua

Президент Петр Порошенко уволил замглавы СБУ, начальник Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Павла Демчину.

"Освободить Демчину Павла Владимировича с должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе президента, обнародованном 18 мая.

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Также уволен Дмитрий Ярмак с должности Уполномоченного Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.

Кроме того, Порошенко также уволил трех своих внештатных советников

Согласно указам, обнародованным на сайте президента, Порошенко уволил Юрия Косюка, Валентина Зайчука и Виктора Назаренко от выполнения обязанностей советников президента Украины (вне штата).

Ранее в отставку также подал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, а также глава МИД Павел Климкин.

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