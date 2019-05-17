Турчинов подал заявление об отставке

Турчинов готов после отставки служить на благо родины / Reuters

Секретарь СНБО Александр Турчинов 17 мая подал заявление об отставке.

"В связи с прекращением полномочий Президента Украины, который назначал меня на должность, прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии с законодательством моих полномочий как Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в заявлении чиновника.

Турчинов подчеркнул, что ввиду продолжения российской агрессии против Украины "готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и дальнейшем защищать нашу страну".

Как известно, Турчинов работал на должности Секретаря СНБО Украины с января 2015 по май 2019.

Также министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил о своей отставке.

Ранее в Администрации президента Украины 17 мая, в пятницу, начали увольнять членов команды Петра Порошенко.