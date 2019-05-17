Турчинов тоже решил уйти в отставку

Турчинов / УНИАН

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов решил уйти в отставку, рассказали анонимные источники в Администрации президента, передает theБабель.

Отмечается, что он может заявить о сложении полномочий уже сегодня, 17 мая.

Добавим, что в пресс-службе чиновника пока не подтвердили информацию, но и обратного не сказали.

Александр Турчинов занимает пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины с 16 декабря 2014 года.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил о своей отставке в пятницу 17 мая. Климкин отметил, что в 20 мая направит заявление в Верховную Раду и уже новому президенту Владимиру Зеленскому.

Также сообщалось, в Администрации президента Украины 17 мая, в пятницу, начали увольнять членов команды Петра Порошенко.