"В тренде": в отставку подали Бирюков и Демчина

Юрий Бирюков больше не хочет быть советником Петра Порошенко / Главред

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков 17 мая написал заявление об увольнении с занимаемой государственной должности.

"Побуду в тренде. Тем более, что такая достойная компания", - написал он в Facebook.

Подал 17 мая в отставку и первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Павел Демчина.

"Первый заместитель председателя СБ Украины, генерал-полковник Павел Демчина подал в отставку", - сообщил в Facebook советник председателя СБУ Ярослав Антонюк.

Как известно, в этот день в отставку также подал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, а следом за ним — глава МИД страны Павел Климкин.