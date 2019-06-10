В Раду проходят только 5 партий: сразу два фаворита остались за бортом / Reuters

На досрочных выборах в Раду 2019 в парламент проходит только 5 партий, по данным соцопроса Киевского международного института социологии, проведенного с 26 мая по 7 июня.

Лидером по уровню поддержки среди тех, кто определился с выбором, остается Слуга народа – 48,5%.

На втором месте – Оппозиционная платформа – За жизнь с показателем 11,8%. Третью и четвертую позицию занимают Европейская солидарность Петра Порошенко и Батькивщина Юлии Тимошенко: у них 8,1% и 7,8% соответственно.

Читайте такжеМедовый месяц, или Почему партия Зеленского победит на выборахТакже преодолевает проходной барьер партия Голос, которую возглавляет шоумен Святослав Вакарчук – 5,6%.

За бортом остались партия Игоря Смешко, который на выборах президента Украины 2019 впечатлил своими результатами, и Радикальная партия Олега Ляшко.

Напомним, как сообщила группа Рейтинг со ссылкой на свой опрос, проведенный 29 мая – 3 июня, в будущий парламент потенциально также проходят 5 партий. При этом партия Слуга народа почти в 5 раз обошла ближайшего конкурента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку.