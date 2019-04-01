Пять главных сенсаций: чем удивили результаты выборов президента

Политический аналитик Анатолий Октисюк рассказал, чем обусловлен высокий уровень поддержки Владимира Зеленского / Выборы в Украине

Первый тур президентских выборов принес немало неожиданных моментов. Прежде всего, я ожидал меньших показателей по итогам голосования у Владимира Зеленского. Опасения вызывал уровень явки – был риск, что электорат Зеленского просто не придет голосовать. Однако молодежь мобилизовалась.

Кроме того, голосование показало, что уровень поддержки Зеленского стал более серьезным и вышел за пределы определенной возрастной группы. Это – позитив. Поддержка Зеленского стала общенациональным явлением, а не чисто региональным. Это открывает хорошие шансы на победу перед Владимиром Зеленским.

Также я ожидал значительно худших результатов Петра Порошенко. Однако его команда мобилизовала все возможные ресурсы. Но то, что показал Порошенко в первом туре – это "потолок". Не думаю, что за счет чего-либо Порошенко сумеет во втором туре перебить Зеленского. Тем более, что большинство демократических кандидатов поддержат Зеленского. В таких условиях у Порошенко нет шансов на победу.

Читайте такжеЗеленский устроил идеальное унижение ПорошенкоКроме того, впечатлили результаты Игоря Смешко. Именно из-за него просел рейтинг Гриценко. Ведь, по сути, они оба играли на одном поле, два силовика, одинаковое позиционирование. Но вышло так, что при минимальных ресурсах, потраченных на избирательную кампанию, Смешко показал неплохой результат.

Фактический провал Олега Ляшко – это одно из наибольших впечатлений этой кампании. Ляшко реально провалил избирательную кампанию. Его результат показал, что он перестал быть востребованным в обществе политиком. Очевидно, эра махрового популизма прошла, общество перестало это воспринимать. Это очень показательно, ведь Ляшко вложил в кампанию столько ресурсов, денег и усилий, а в итоге – кампания провалена.

Неожиданно высокий результат у Юрия Бойко. Я думаю, что он обусловлен в том числе поездками Бойко в Россию, что помогло мобилизовать пророссийский электорат.

Юлия Тимошенко, по всей видимости, не проходит во второй тур. На мой взгляд, это является результатом нескольких факторов. Во-первых, против нее активно работал Порошенко – больше всего ресурсов он тратил на ее дискредитацию. Он не столько тратил на свою кампанию, сколько на дискредитацию Тимошенко. Во-вторых, против нее сыграли технические кандидаты. В-третьих, массированная атака в СМИ различных "порохоботов". В-четвертых, атаки силовиков, которые частично разрушили сеть Тимошенко.

Также сыграли свою роль некоторые субъективные факторы. Кампания Тимошенко как-то выдохлась: сначала она продемонстрировала значительный спринтерский рывок (форумы, презентация "Нового курса" и т.д.). Все это выглядело весьма мощно, инновационно и лидерски, а потом все как-то заглохло и вернулось к традиционным формам конкуренции.

Читайте такжеПобеда любой ценой: какие технологии помогли Порошенко выйти во второй турКроме того, недостаточно сработала региональная сеть Тимошенко. По сути, эти выборы вытягивала она сама, не было видно активности в регионах партийных структур, депутатских пирамид. Все они сыграли очень пассивно. Потому одна из причин провала кампании Тимошенко – пассивность региональных структур и в целом команды. Реально Тимошенко вытягивала всю кампанию на себе. А это неправильно. Но у Тимошенко будет шанс отыграться на парламентских выборах.

Что касается возможного объединения Тимошенко и Зеленского, мне кажется, тут следует говорить не об объединении как о политическом альянсе или свершившимся факте, а как о ситуативном сотрудничестве, направленном на "выбивание" Порошенко из второго тура. Мне кажется, что все демократические силы тут должны объединиться против Порошенко, чтобы предотвратить дальнейшую узурпацию власти и пытаться каким-то образом перезапустить систему: то ли это будут конституционные изменения, то ли новое качество политики, политиков, элит, парламентариев. Сейчас все должны объединить усилия против Порошенко.

Так что в этой идее об объединении Зеленского и Тимошенко есть рациональное зерно. Но я бы пока не говорил о том, что речь идет о скоординированном политическом сотрудничестве на уровне партийных структур и общих программ. На данный момент у всех одна задача – не дать Порошенко выиграть второй тур. Это всех объединяет.

У Порошенко сейчас минимальные шансы выиграть во втором туре. У него больше шансов вообще сорвать выборы, не проводить второй тур.

Фактически второй этап избирательной борьбы будет построен на противопоставлении – якобы российский кандидат и якобы западный кандидат. По сути, кампания будет строиться на расколе Украины.

Как известно, 1 апреля перестает действовать Большой договор между Россией и Украиной. Вокруг этого вопроса будет выстраивать свою избирательную кампанию Порошенко. Он будет пытаться убедить общество в том, что Зеленский – российский кандидат, что есть угроза реванша пророссийских сил, потому нужно голосовать за Порошенко, иначе – "Путин нападет".

Это будет традиционная политическая конкуренция, которая будет сводиться к простому противопоставлению. Я прогнозирую, что будет эскалация ситуации: и в отношениях с Россией, и в экономике страны, и в культуре, и даже, вероятно, военная эскалация. Порошенко задействует все эти инструменты, чтобы убедить людей, что он – единственный, кто против России, а все его противники – за Россию. Я думаю, что именно в таком ключе во втором туре будет выстраиваться политическая конкуренция.

Чем объясняется столь высокий уровень поддержки Зеленского? Тут ряд причин.

Зеленский – единственный, кто рискнул взять на себя ответственность и поучаствовать в выборах. Если бы рискнул Вакарчук, он тоже имел бы высокий результат.

Во-первых, есть запрос на новые лица.

Во-вторых, сказалась турбулентность в оппозиции. В значительной степени избиратель был дезориентирован на востоке и юге, потому решил проголосовать за Зеленского, который для них "свой парень".

Читайте такжеРезультаты выборов в Украине 2019: в ЦИК подсчитали более 40% протоколовВ-третьих, сказался высокий уровень недоверия к старым элитам и протестный электорат.

Так что Зеленский стал "зеркалом" для избирателя на западе Украины, который протестовал против старых элит. Избиратель востока Украины видел в Зеленском "своего парня", человека, способного остановить войну и навести порядок. В Киеве избиратель остановился на медийно раскрученном кандидате, который находится вне системы. Каждая категория избирателя видела в Зеленском что-то свое.

К слову, еще один из успехов Порошенко состоял в том, что фактически его поддержал Вакарчук. Так что за выход Порошенко во второй тур мы должны "благодарить" Вакарчука. Это – его ответственность и решение. Своей молчанкой Вакарчук вытянул Порошенко во второй тур. Он подыгрывал Порошенко сознательно на протяжении всей этой кампании. Он делал выпады в сторону оппонентов Порошенко. А, отказавшись участвовать в выборах, Вакарчук протянул Порошенко во второй тур. Так что – благодарите Вакарчука.

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse, специально для "Главреда"