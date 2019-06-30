Медведчук прикупил телеканал Интер - СМИ

30 июня 2019, 08:50

В связи с высокой вероятностью экстрадиции Дмитрия Фирташа в США, последний активно "сбрасывает" активы.

Телеканал Интер
Медведчук купил телеканал Интер / УНИАН

Кум президента России Владимира Путина, одиозный украинский политик Виктор Медведчук стал владельцем 80% акций популярного украинского телеканала Интер, которые продал ему беглый олигарх Дмитрий Фирташ.

Отметим, в настоящее время Фирташ находится в Австрии, где ему грозит выдача в США по обвинению в коррупции и 50 лет заключения.

 "В связи с высокой вероятностью экстрадиции Дмитрия Фирташа в США, последний активно "сбрасывает" активы своим партнерам.

Так, свою долю 80% акций ЧАО "Телеканал "Интер" он продал Виктору Медведчуку, который владеет медиахолдингом "Новости" (входят телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK). Остальные 20% акций "Интера" остаются у Сергея Левочкина (партнер Медведчука и Фирташа по "Оппозиционной платформе – За жизнь")", – сообщил Украинский институт анализа и менеджмента политики, передал ПолитНавигатор.

Читайте такжеПокупка ZIKа Медведчуком: в АП попытались помочь уволившимся журналистамНапомним, ранее сообщалось, 14 июня Виктор Медведчук через бизнес-партнера купил телеканал ZIK.

Также сообщалось, топ-менеджеры и журналисты увольняются с купленного Медведчуком ZIKа.

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