Медведчук прикупил телеканал Интер - СМИ

Медведчук купил телеканал Интер / УНИАН

Кум президента России Владимира Путина, одиозный украинский политик Виктор Медведчук стал владельцем 80% акций популярного украинского телеканала Интер, которые продал ему беглый олигарх Дмитрий Фирташ.

Отметим, в настоящее время Фирташ находится в Австрии, где ему грозит выдача в США по обвинению в коррупции и 50 лет заключения.

"В связи с высокой вероятностью экстрадиции Дмитрия Фирташа в США, последний активно "сбрасывает" активы своим партнерам.

Так, свою долю 80% акций ЧАО "Телеканал "Интер" он продал Виктору Медведчуку, который владеет медиахолдингом "Новости" (входят телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK). Остальные 20% акций "Интера" остаются у Сергея Левочкина (партнер Медведчука и Фирташа по "Оппозиционной платформе – За жизнь")", – сообщил Украинский институт анализа и менеджмента политики, передал ПолитНавигатор.

Читайте такжеПокупка ZIKа Медведчуком: в АП попытались помочь уволившимся журналистамНапомним, ранее сообщалось, 14 июня Виктор Медведчук через бизнес-партнера купил телеканал ZIK.

Также сообщалось, топ-менеджеры и журналисты увольняются с купленного Медведчуком ZIKа.