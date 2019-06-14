Топ-менеджеры и журналисты увольняются с купленного Медведчуком ZIKа

Вахтанг Кипиани закрывает Историческую правду / Фото: скриншот из видео

С телеканала ZIK уволился генеральный директор Игорь Туркевич через несколько часов после того, как стало известно, что новым владельцем СМИ стал соратник Виктора Медведчука, нардеп от Оппозиционного блока Тарас Козак.

"Причины, я думаю, понятны", - сказал он в комментарии изданию Детектор медиа.

Впоследствии об увольнении с телеканала сообщили руководитель департамента производства собственных программ Ольга Мовчан, шеф-редактор новостей телеканала Роман Недзельский, главный редактор ИА ZIK Татьяна Вергелес.

"Мой ЗИК закончился. Увольняюсь", - написала Вергелес в Facebook.

"За 9 лет работы меня множество раз переспрашивали, купил ли Медведчук ZIK. И это всегда было неправдой. Но вот это произошло - Тарас Козак, соратник кума Путина, владелец ZIKа. Я для себя не вижу никакой возможности продолжать здесь работу", - сообщила Мовчан в Facebook.

"Официально - телеканал ZIK теперь принадлежит Медведчуку. А я - завтра выдаю в эфир последний выпуск еженедельника "Детали" и иду искать работу", - отметил Недзельский в Facebook.

Закрыл свою авторскую программу Историческая правда на телеканале ZIK журналист Вахтанг Кипиани.

"По дороге на презентацию книги " Дело Василия Стуса" узнал новость, что адвокат Стуса Медведчук купил телеканал, на котором более 6 лет выходила программа "Историческая правда-ZIK". Мы сделали около 500 выпусков. Как автор и ведущий программы сообщаю, что передача закрывается. Медведчук - это враг моей страны, убийца и прошлого, и будущего", - написал Кипиани.

Принял решение уволиться известный журналист Сергей Рахманин.

"Вынужден прекратить сотрудничество с каналом ZIK. Причины понятны. Спасибо коллегам за плодотворное сотрудничество", - написал он.

Напомним, бизнесмен и политик Тарас Козак 14 июня 2019 года купил телеканал ZIK и стал его единоличным владельцем.