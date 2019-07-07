Медведчук рассказал, как благодаря жене стал кумом Путина

Путин называет Медведчука националистом / vybor.ua

Глава партии Оппозиционная платформа — За жизнь, бизнесмен Виктор Медведчук познакомился со своим будущим кумом, президентом России Владимиром Путиным в начале 2000-х годов, когда занимал должность главы Верховной Рады.

"Потом я стал главой администрации, поддерживал отношения с главой администрации Дмитрием Анатольевичем Медведевым, встречался в том числе и с господином Путиным", - разоткровенничался он в интервью российскому телеканалу Россия 1.

Медведчук рассказал, что его дочь Дарья стала крестницей Владимира Путина и Светланы Медведевой благодаря инициативе его жены Оксаны Марченко.

"Это — по части моей жены, Оксаны Михайловны, которая попросила через меня обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу. И мне очень приятно, мы гордимся, и я, и она, и наша семья, тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом и согласился стать крестным отцом моей дочери в 2004 году", - сказал бизнесмен.

Медведчук заявил, что его дочь иногда видится со своими крестными. В частности, с Путиным последний раз общалась на семейной даче Медведчуков-Марченко в Крыму еще до 2014 года.

По словам украинского политика, кум часто в шутку называет его националистом, однако он на такую характеристику не обижается.

"Хотя спорю, я не согласен с этим определением. Но в его понимании это может иметь место, потому что у него специфическое понимание национализма в Украине", — пояснил политик.

Напомним, у партии Оппозиционная платформа – За жизнь за две недели до выборов резко подскочил рейтинг. По данным свежих опросов, которые опубликовала социологическая группа Рейтинг, партия Виктора Медведчука набирает 13,4% голосов. На прошлой неделе этот показатель был 12,1%.