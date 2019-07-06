Сколько наберет партия Медведчука и станет ли он спикером Рады

У партии Оппозиционная платформа – За жизнь за две недели до выборов резко подскочил рейтинг. По данным свежих опросов, которые опубликовала социологическая группа Рейтинг, партия Виктора Медведчука набирает 13,4% голосов. На прошлой неделе этот показатель был 12,1%.

Социопрогноз (его проводит Институт анализа и прогнозирования, возглавляет переговорщик СБУ Юрий Тандит) говорит, что 13,5 процентов украинцев готовы отдать свои голоса кандидатам Оппозиционной платформы.

Свежие данные Edison Research (полевой этап исследования реализует Киевский международный институт социологии) показывают, что 11,2% симпатий к этой партии. Опрос еще одного рейтинга, который провела Active Group, дает Платформе 9,6 процентов.

Забирает голоса у Зеленского

Политический эксперт Тарас Загородний считает, что Оппозиционная платформа – За жизнь сейчас набирает голоса за счет Владимира Зеленского, которого активно критикует.

"Также, Виктор Медведчук и Владимир Бойко показывают, что активно сотрудничают с Кремлем, часто бывают в Москве, говорят про договоренности о газе и всем, что с ним связано. Медведчук выполняет программу, которую декларирует – ведет прямые переговоры с ЛНР и ДНР, освобождает заложников. И в основном поэтому электорат Зеленского к ним сейчас переходит", - объясняет Загородний.

Опросы показывают, что партия Медведчука будет представлена в Раде. Но пока говорить о том, что она может привнести в украинскую политику, рано, считает эксперт.

"Все зависит от того, из каких партий будет состоять коалиция в будущем парламенте. Если в ней будут Слуга народа, Батькивщина, Голос, и если пройдут Владимир Гройсман, Олег Ляшко и Свобода, то формирование коалиции точно будет без Оппозиционной платформы. И скорей всего, в спикерском кресле новой Рады будет восседать Слуга народа. Не исключаю, что Медведчук может оказаться в должности заместителя главы ВР", - допускает Загородний.

Завышают рейтинги

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик обращает внимание на реальный рейтинг партии, который, по его данным, не растет.

"Согласно результатам наших опросов, у партии Оппозиционная платформа - За жизнь - не больше 11 процентов. И этот показатель не растет. Они выбрали максимум своего электората, и достигли потолка. Но пытаются показать свою избирательную перспективу еще больше. Для этого занижают рейтинги своих оппонентов в своей электоральной нише и завышают собственные показатели", - говорит Кулик.

И такие опросы политики транслируют через свои СМИ.

"Эти данные показывают каналы, которые содержит Виктор Медведчуком, а он является одним из совладельцев партии Оппозиционная платформа - За Жизнь", - уточняет эксперт.

Избиратель, говорит Виталий Кулик, - это как раз те, кого традиционно называют – "вата".

"То есть пророссийски-настроенное население, которое раньше поддерживало Партию регионов и их последователей. Территориально они разбросаны по стране, и я затрудняюсь назвать отдельную область, где они доминируют. Феномен успеха политической силы в первую очередь в том, что есть картинка диалога между Юрием Бойко, Виктором Медведчуком и его кумом Владимиром Путиным. Через личные контакты они ездят в Москву, это транслируется широкой публике и вкидывается меседж, что только эти люди способны решить вопросы мира, газа и являются защитниками интересов той части населения, которая не воспринимает никакие инициативы патриотических лагере и политику старой власти Порошенко", - говорит политолог.

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Но с Владимиром Зеленским им сложно конкурировать, уверен эксперт.

"Более того – партия президента съела у них часть электората. И остатки размером в 11 процентов – это все, что они могут выбрать на данный момент. Но это очень много, и хватит им, чтобы сформировать мощную фракцию в будущей Верховной раде", - считает Кулик.

Правда, в мажоритарных округах перспективы у Оппозиционной платформы - не радужные.

"В той же Донецкой области они выставили практически непроходных кандидатов. Это указывает на определенный торг, либо на то, что они делают ставку в первую очередь на бренд, а не на собственные мажоритарные команды. К примеру, в Славянске в качестве кандидата выставили Юрия Солода - супруга Натальи Королевской. И он явно проиграет Олегу Недаве. И возможно, что по Донецкой области Оппозиционная платформа -За жизнь не будет иметь ни одного мажоритарщика", - говорит Виталий Кулик.

В Луганской области у них выставлены сильные кандидаты по мажоритарке, способные победить.

"Но в восточных областях их теснит Оппоблок, и в первую очередь - Слуга народа. Потому что там срабатывают меседжи команды Зеленского, направленные на ватный или полуватный электорат. И со стороны Зе к ним апеллируют ньюсмейкеры, которые говорят про мир, налаживание сотрудничества и прекращение войны. В больших городах, таких, как Запорожье, Мариуполь и Кривой Рог, у Оппоблока - мощные позиции, потому что их представители контролируют самые большие предприятия. Там Оппоблок может победить Оппозиционную платформу и пройти в парламент", - говорит эксперт.

Прогнозирует, что Слуга народа не заинтересован в коалиции с партией Медведчука.

"Я б давал минимальный процент на такой сценарий. По крайней мере, половина списка партии Зеленского не представляет себя в коалиции с Платформой – За жизнь. И если такое случится, что это будет означать конфликт в самой фракции Слуги народа", - резюмирует эксперт.

Как повлияют на Раду

Директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко считает, динамика роста рейтинга партии связана тем, что до выборов остается две недели.

"И уже очевидно, что она стала набирать более интенсивные обороты - те, кто в соцопросах еще месяц назад отвечали, что не могут определиться в выборе кандидата, уже знают, за кого будет голосовать", - объясняет политолог.

Он уточняет, что у проходных партий проевропейской ориентации конкуренция идет между Слугой народа и еще как минимум тремя политическими силами.

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"А если мы посмотрим на весь список политических партий, которые охватывают пророссийский электорат, конкуренция среди них - самая низкая, всего две политических силы. Поэтому лидер и может аккумулировать на себе весь электорат", - считает Юрий Якименко.

Потолок электоральной поддержки этой партии – 15 процентов. А большинство, около 60% украинцев поддерживают Европейскую интеграцию, вступление в ЕС. Еще приблизительно 50% - за вступление в НАТО.

"И потолок Оппозиционной платформы – За жизнь как раз заключается в том, что в нашем обществе есть только определенный процент граждан, поддерживающих тезисы, которые откровенно пропагандирует Оппозиционная платформа – За жизнь. Скажем, в самом большем выражении можно говорить про 15 процентов населения, а если поднять до максимума, то 20%. Если почитать программу Оппозиционной платформы, то там говорится про полный пересмотр того, что было сделано с времен Майдана - это и формирование национальной идентичности, политики национальной памяти и так далее. И не стоит думать, что Оппозиционная платформа – За жизнь может на своей откровенно реваншистской и пророссийской риторикой получить поддержку большую, чем есть сейчас", - объясняет политолог.

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По его словам, деятельность Оппозиционной платформы в Раде не сможет кардинально влиять на ситуацию.

"Если смотреть на сугубо парламентские вещи, которые определяются процедурой – это необходимое количество голосов для принятия законов, внесение изменений в Конституцию и так далее, то мы увидим, что простое, а возможно и конституционное, большинство будут за теми политическими силами, которые могут быть конкурентами между собой, но они стоят по одну сторону нашего геополитического разделения – выступают за прозападный курс. И они получат в парламенте большинство. А их оппонентам придется только выступать политической оппозицией, что не сильно повлияет на работу Рады", - уточняет эксперт.

А вот влияние на политическую ситуацию в стране – возможно.

"Учитывая, что за ними стоит большая держава, страна-агрессор и враг Украины, то конечно это воздействие может быть гораздо большим с точки зрения влияния на общественное мнение и настроения в долгосрочной перспективе. Потому что все-таки информационная составляющая является очень значительной. И мы видим, что возможности такого влияния сейчас только увеличиваются, к сожалению", - говорит Якименко.