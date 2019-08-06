Вежливый ответ: во Франции отозвались на призыв Зеленского по сбору нормандского формата

Президент Франции Эммануэль Макрон / bereza.today

Французские дипломаты считают, что точная дата ведения переговоров в нормандском формате будет объявлена в "подходящее время" − несмотря на инициативу, проявленную со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующее заявление опубликовали представители пресс-службы французского Министерства иностранных дел.

Далее, в дипломатическом ведомстве не стали уточнять, когда именно переговоры в нормандском формате - Украина, Россия, Франция, Германия -

Напомним, ранее 6 августа, во вторник, президент Украины Владимир Зеленский публично обратился к главам стран-участниц нормандского формата с просьбой о немедленном сборе ради возобновления переговоров по поводу урегулирования конфликта на Донбассе − поскольку там в минувшие сутки от обстрелов погибли четверо украинских военных.