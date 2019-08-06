Погибли четыре бойца на Донбассе: Зеленский публично обратился к Меркель, Путину и Макрону

Владимир Зеленский попросил Меркель, Путина и Макрона о встрече / сайт президента Украины

6 августа, во вторник, украинский президент Владимир Зеленский обратился к лидерам стран-участниц нормандского формата с просьбой собраться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе.

"Четверо украинских военных погибли около Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет", - заявил Зеленский на своей странице в Facebook.

Президент Украины также обратился к лидерам стран нормандской четверки.

"Я призываю лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата - Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров", - сказано в сообщении Зеленского.

Читайте такжеЧтобы наступил мир: Разумков сделал важное заявление о возвращении Донбасса и Крыма в УкраинуНапомним, 3 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что представители стран участниц "нормандского формата" могут встретиться на уровне министерств иностранных дел в конце августа во Франции.

"В конце августа предполагается встреча в "нормандском формате" четырех представителей на уровне Министерств иностранных дел. Во Франции. Четыре представителя во Франции в конце августа", - сказал он во время встречи с избранными народными депутатами от Слуги народа.