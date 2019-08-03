Зеленский анонсировал встречу представителей МИД "нормандского формата"

3 августа 2019, 17:51

Представители нормандский четверки встретятся во Франции.

Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что представители стран участниц "нормандского формата" могут встретиться на уровне министерств иностранных дел в конце августа во Франции.

"В конце августа предполагается встреча в "нормандском формате" четырех представителей на уровне Министерств иностранных дел. Во Франции. Четыре представителя во Франции в конце августа", - сказал он во время встречи с избранными народными депутатами от Слуги народа.

Напомним, в Польше поддержали предложение Зеленского о расширении "нормандского формата" за счет представителей Великобритании и США.

Ранее в Париже советники нормандской четверки обсудили "положительные сдвиги на Донбассе". По итогам встречи немецкая сторона заявила, что переговоры были сконцентрированы вокруг "последних положительных сдвигов на Донбассе".

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Франция нормандская четверка Владимир Зеленский
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