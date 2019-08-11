США примут участие в консультациях по нормандскому формату: названы даты

11 августа 2019, 20:45

Волкер подтвердил, что тесно контактирует с партнерами из Евросоюза относительно переговоров по Донбассу.

Нормандский формат - В начале следующей недели пройдут консультации по нормандскому формату, в них примут участие США, сообщил Курт Волкер
В начале следующей недели пройдут консультации по нормандскому формату, в них примут участие США, сообщил Курт Волкер / Reuters

В начале следующей недели (12-18 августа) запланированы консультации представителей США, Германии и Франции относительно нормандского формата переговоров для разрешения конфликта на востоке Украины.

На следующей неделе должен состояться очередной раунд консультаций, рассказал специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, который представит Штаты на переговорах, Голосу Америки.

По данным издания, дипломат подтвердил, что находится в тесных контактах с европейскими партнерами.

Напомним, в переговорах по Донбассу в нормандском формате принимают участие Украина, Россия, Германия и Франция.

Президент Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину принять участие в переговорах в Минске в новом формате, в которых, в частности, могут участвовать США, однако в Кремле не дали четкий ответ на это предложение.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

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Донбасс США нормандский формат консультации Курт Волкер
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