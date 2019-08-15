В США рассказали, заинтересованы ли в расширении нормандского формата

Белый дом / Reuters

Официальный Вашингтон заинтересован предложением расширить нормандский формат за счет США или Великобритании и всерьез рассматривает эту возможность.

Соответствующее информацию озвучил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью порталу "Европейская правда".

"Президент Зеленский уже поднял этот вопрос - поэтому да, эта возможность рассматривается. Зеленский объяснил: поскольку "нормандский формат" не имеет успеха, не привел к каким-то результатам, то он предлагает пригласить американцев или, например, британцев присоединиться к "Нормандии". Мы считаем, что это интересное предложение", - заявил он.

Однако, Тейлор особо отметил, что необходимо учитывать позицию всех участников переговоров в нормандском формате.

"Могу сказать, что нам это интересно. На переговорах по этому поводу США представляет Курт Волкер, и он также говорит, что заинтересован в таких изменениях и уже ведет разговоры по этому поводу", − подытожил он.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер рассказал, когда США, Франция и Германия обсудят Нормандский формат. До этого стало известно, когда

США будут участвовать в консультациях по Нормандскому формату.