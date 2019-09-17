"Хотят впихнуть криминальных авторитетов": Пристайко рассказал о недостатках формулы обмена "всех на всех"

17 сентября 2019, 08:48

Формула "всех на всех" на самом деле нежизнеспособна, считает глава МИД.

Вадим Пристайко
Вадим Пристайко прокомментировал обмен пленными между Украиной и Россией/ УНИАН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о существенных недостатках формулы обмена пленными "всех на всех", которая, на первый взгляд, кажется идеальной, а на самом деле является нежизнеспособной.

Глава МИД уточнил, что в рамках этой формулы нужно очень четко согласовать, кто эти "все на все".

"Когда в этих списках криминальные авторитеты, которые являются друзьями тех, кто находится с той стороны, и их пытаются запихнуть в список как "материал для обмена", а на самом деле это люди, которые не имеют никакого отношения к этому конфликту (на Донбассе, - Главред), тогда эти списки не согласовываются", - сказал Присатйко в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Кроме того, по словам министра, есть серьезная проблема с пропавшими без вести: "Около 400-500 украинцев все еще считаются пропавшими без вести. Чтобы точно знать, живы ли они еще, где-то там в тюрьмах, или они пропали без вести и, к сожалению, их нет среди живых, нужен доступ к тюрьмам, чтобы проверить. На территории Украины это делают, например, международные организации вроде Красного Креста. К сожалению, за пять лет боевики ни разу не допустили Красный Крест, чтобы проверить данные о пропавших без вести".

Напомним, ранее в РФ назвали вероятные сроки второго обмена пленными между Киевом и Москвой. В России подтвердили, что менять нужно всех на всех.

Читайте такжеМир на Донбассе: Пристайко рассказал, в чем суть "формулы Зеленского"7 сентября Киев и Москва обменялись пленными в формате "35 на 35". На украинскую территорию из РФ вернулись 24 моряка, захваченных в плен россиянами в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов и еще ряд политзаключенных.

Президент Владимир Зеленский говорил, что идет подготовка к новому этапу обмену пленными между Украиной и Россией. Глава государства отметил, что обмен пленными обсудят на трехсторонних переговорах в Минске и в рамках "нормандского процесса".

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Донбасс боевики Россия обмен пленными Вадим Пристайко новости Украины
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