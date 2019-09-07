Обмен пленными состоялся: в Киеве и Москве одновременно сели самолеты - видео, обновлено

7 сентября, в субботу, Украина и Россия провели долгожданный обмен пленными. Около полудня из Москвы и Киева одновременно вылетели самолеты с участниками обмена.

Уже в 13:30 самолет с украинцами, освобожденными в России, приземлился в Борисполе. В то же время самолет с российскими заключёнными приземлился во Внуково.

Отметим, в ночь на 7 сентбря адвокат удерживаемых в Украине лиц Валентин Рыбин заявил, что процесс обмена может произйти в ближайшие часы.

При этом с самого утра 7 сентября у московского СИЗО Лефортово началась настоящася "движуха".

Главред вел онлайн трансляцию происходящего вокруг обмена пленными.

14:00 - В России радостно встретили Кирилла Вышинского.

Кирилл Вышинский вернулся в Россию / скриншот

13:55 Офис президента обнародовал список тех, кото 7 сентября в рамках обмена пленными освободила Россия.

1 Роман Сущенко.

2 Олег Сенцов.

3 Олександр Кольченко.

4 Володимир Балух.

5 Станіслав Клих.

6 Микола Карпюк.

7 Олексій Сизонович.

8 Павло Гриб.

9 Едем Бекіров.

10 Євген Панов.

11 Артур Панов.

12 Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянськ".

13 Юрій Без’язичний, моторист-електрик.

14 Андрій Артеменко, старший комендор.

15 Андрій Ейдер, комендор-сигнальник.

16 Богдан Головаш, випускник ІВМС.

17 Денис Гриценко, командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.

18 Василь Сорока, капітан, перебував на борту МБАК "Бердянськ".

19 Богдан Небилиця, командир МБАК "Нікополь".

20 Вячеслав Зінченко, комендор-сигнальник.

21 Сергій Цибізов, комендор-сигнальник.

22 Сергій Попов, заступник командира дивізіону з електромеханічної частини – начальник електромеханічної служби 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.

23 Владислав Костишин, випускник ІВМС.

24 Андрій Оприско, моторист-електрик МБАК "Вишгород".

25 Андрій Драч, капітан, перебував на борту МБАК "Нікополь".

26 Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яни Капу".

27 Михайло Власюк, моторист-електрик.

28 Віктор Беспальченко, комендор.

29 Володимир Терещенко, комендор.

30 Євгеній Семидоцький, марсовий.

31 Володимир Лісовий, командир 31-го дивізіону суден забезпечення.

32 Андрій Шевченко, головний старшина дивізіону.

33 Володимир Варімез, старший радіотелеграфіст НК "Сміла" 31-го дивізіону суден забезпечення.

34 Сергій Чуліба, командир відділення мотористів НКА "Нова Каховка", 31-го дивізіону суден забезпечення.

35 Юрій Будзило, командир радіотехнічного взводу управління 21-ї окремої р/т роти морського командування.

13:45 Владимир Зеленский пожар руку Олегу Сенцову. Также Владимир Зеленский снял с рук желтые браслеты с именами пленных моряков.

13:30 Самолет с украинцами, освобожденными в России, приземлился в Борисполе. В то же время самолет с российскими заключёнными приземлился во Внуково.

13:20 Омбудсмен Российской Федерации Москалькова заявила, что обмен заключенными между РФ и Украиной завершен, самолеты скоро приземлятся в Москве и Киеве.

13:00 Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов опубликовал фотографию тех, кого в рамках обмена пленными освободила Украина.

Люди, которых отпустила Украина / Алексей Венедиктов

13:00 Украинский и российский самолеты, которые участвуют в обмене заключенными, разминулись в небе над Брянской областью (Россия).

12:55 Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Борисполь.

Кортеж Зеленского в Борисполе / РБК Украина

12:50 Стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин помиловал 11 незаконно осужденных украинцев перед обменом пленными с Украиной. При этом президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 россиян, сообщила вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева.

12:20 Из московского аэропорта Внуково вылетело украинское воздушное судно. С нашими пленными на борту. Ждать осталось всего ничего - время полёта.

12:20 Из аэропорта Борисполь вылетел самолет с Кириллом Вышинским на борту.

12:15 Журналистов в "Борисполе" пригласили на официальную церемонию встречи освобожденных украинцев.

12:10 Глава СБУ Иван Баканов и министр МВД Арсен Аваков прибыли в аэропорт Борисполь.

Баканов прибыл в Борисполь / Вести

12:04 По данным адвоката Марка Фейгина, обмен удерживаемых граждан между Украиной и России должен пройти по формату "35 на 35".

Украине передадут 24 моряков и 11 осужденных украинцев: Сенцова, Сущенко, Евгения и Артура Пановых, Кольченко, Клыха, Карпюка, Гриба, Сизоновича, Балуха, Бекирова.

11:30 В московском аэропорту "Внуково" уже сел украинский самолет.

"Украинский борт в аэропорту Внуково. Все готово к обмену", - в своем телеграм-канале сообщил российский журналист Владимир Соловьев.

11:10 Участников на обмен пленными, которых выдает Украина России, привезли в аэропорт "Борисполь", сообщил российский журналист Александр Коц в Twitter и опубликовал снимки автобуса.

"Автобус с людьми на обмен в аэропорту Борисполь", - написал он.

11:00 Опубликован предположительный список людей, которых Украина передаст России в рамках обмена пленными. В нем 12 россиян.

10:40 В украинском аэропорту Борисполь приземлился самолет Tu-204-300, который находится в собственности Специального летного отряда Российской Федерации. Вероятно, российский спецборт, который приземлился в аэропорту "Борисполь", пустой и прибыл, чтобы забрать тех, кого выдает Украина в рамках обмена пленными с Российской Федерацией.

10:30 Самолет специального отряда "Россия" Ту-204-300 уже в воздушном пространстве Украины.

10:03 Украинские моряки, которые были взяты в российский плен после инцидента в Керченском проливе, утром 7 сентября покинули московское СИЗО "Лефортово", заявил адвокат моряков Сергей Бадамшин, сообщают росСМИ.

По словам Бадамшина, его подзащитных тремя автобусами вывезли с территории СИЗО "Лефортово" в Москве. Он добавил, что, предположительно, украинских военнопленных моряков везут в аэропорт "Внуково".

10:00 Стало известно, что в 9:20 утра по московскому времени из аэропорта Внуково вылетел самолет ТУ-204 (регистрационный номер RA-64058). На нем, вероятно, доставят российских заключенных, которых готовили к обмену, сообщает RTVI.

9:49 К офису Уполномоченного Верховной Рады по правам человека съезжаются родственники заключенных. Там присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Олега Панова и Алексея Сизановича.

9:30 Одновременно из Внуково и Борисполя приблизительно в 09:00-09:30 утра по местному времени вылетит два борта президентских авиаотрядов: российский ТУ-204 (регистрационный номер RA-64058) и украинский АН-148 (регистрационный номер UR-UKR). Обратный вылет запланирован на 12:00-12:15 по Москве и Киеву, сообщил источник RTVI.

9:18 "Из санатория под Киевом тоже выехали автобусы по направлению в аэропорт", - сообщил российский журналист Александр Коц.

9:11 Российский журналист Алексей Венедиктов пишет, что со стороны Киева будет передано 12 российских граждан и 23 украинских.

"Интересно, что со стороны Украины из 35 освобожденных (надеюсь сегодня) лишь 12 российских граждан, остальные - украинские. Наскребли", - пишет главред "Эха Москвы" в Телеграм.

8:50 Кортеж с предположительно украинскими заключенными выезжает из стен Лефортово.

8:42 Колонна машин выдвинулась из Лефортово.

7:47 Из Лефортово в аэропорт Внуково, откуда, по данным Страны, будут вылетать заключенные, утром субботы ехать 40 минут, через пол-Москвы. По пробкам - гораздо дольше.

Местные журналисты говорят, что это одна из причин, почему обмен не произошёл вчера, хотя было все готово. Это расстояние вчера они бы преодолели часа за 2-2,5.

7:35 В изолятор въехал микроавтобус Мерседес с представительными номерами.

7:21 К СИЗО Лефортово подъехал автобус, из которого вышли "космонавты" - спецназ конвоиров ФСБ, сообщила Страна.

Напомним:

6 сентября стало известно, что обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией может начаться в субботу, 7 сентября.

Переговоры об обмене пленными будут продолжаться вплоть до 7 сентября и в формулу, о которой ранее договорились стороны - 35 на 35 - могут внести изменения.

6 сентября американский сенатор Кристофер Мерфи, который находится с визитом в Украине, заявил, что обмен пленными между Украиной и Россией позволит несколько снять напряжение в отношениях между двумя странами и освободить в будущем еще больше людей.

В частности Мерфи прокомментировал освобождение фигуранта дела о катастрофе Боинга рейса MH17 Малазийских авиалиний Владимира Цемаха.

"Как правило, мы не комментируем решения судов, но мы надеемся, что после консультаций президента Зеленского с Владимиром Путиным будет уменьшено напряжение в отношениях, и надеемся, что в будущем еще большее количество украинских заложников и пленных, содержащихся в России, будут освобождены", - сказал Мерфи.

6 сентября глава Офиса президента Украины Андрей Богдан отказался публично комментировать обмен заключенными между Украиной и РФ, однако высказал свое мнение по данному вопросу.

"Я не могу комментировать освобождение, не всё знаю, не всё могу говорить. Но я обещаю, и наша команда это будет доказывать, что граждане Украины – это наивысшая ценность для нашего государства, их свобода, их здоровье, их воля. Это принципиально", - сказал он 6 сентября в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

5 сентября освобожденный из-под стражи под личное обязательство фигурант по делу сбитого Боинга рейса MH17, бывший "начальник ПВО" Славянской бригады "ДНР" Владимир Цемах включен в списки по обмену задержанными между Украиной и РФ.

"Цемах, отпущенный на свободу по решению суда в Киеве, включен в обменные списки", - сообщил агентству Интерфакс информированный источник.

4 сентября российское информагентство Интерфакс со ссылкой на два дипломатических источника сообщило, что процесс обмена пленными между Киевом и Москвой будет запущен до конца текущей недели. Ориентировочная дата - 7 сентября.