Обмен пленными 7 сентября: Россия и Украина через пару часов могут совершить прорыв

7 сентября 2019, 07:24

Многострадальный обмен пленными между Украиной и Россией может состояться через несколько часов.

Обмен пленными
Обмен пленными может состояться через несколько часов / president.gov.ua

Долгожданный обмен удерживаемых лиц между Украиной и Россией стартует в ближайшие часы, заявил украинский адвокат Валентин Рыбин, который ранее уведомил общественность о том, что в списки не внесен один человек.

"Я хочу сказать, что через несколько часов мы увидим обмен", - сказал он.

Отметим, адвокат Рыбин отказался озвучивать формат, по которому будет проходить процедура освобождения.

При этом адвокат подчеркнул, что украинская сторона напрочь отказывается выдавать России находящегося в списках Руслана Гаджиева, который все ещё остаётся в СИЗО и не доставлен в пункт обмена.

"Мы сделали все, чтобы Украина предоставила этого человека на обмен, он был в списке, в отношении него были предоставлены все юридические процедуры. Сейчас мы не понимаем, что происходит и почему Руслан Гаджиев не доставлен в пункт обмена", - сказал он.

В то же время, по словам Рыбина, "если Россия проявит характер", Гаджиева ещё могут успеть привезти в пункт обмена.

"У нас в запасе ещё несколько часов и, поверьте, время тает на глазах", - сказал он.

Читайте такжеБезсмертный "наехал" на Зеленского из-за обмена пленнымиАдвокат сообщил, что связывает отказ выдавать россиянина с "политической игрой внутри Украины".

"Я уверен, что Владимиру  ", - отметил защитник, передает "Интерфакс-Украина".

Напомним:

6 сентября глава Офиса президента Украины Андрей Богдан отказался публично комментировать обмен заключенными между Украиной и РФ, однако высказал свое мнение по данному вопросу.

"Я не могу комментировать освобождение, не всё знаю, не всё могу говорить. Но я обещаю, и наша команда это будет доказывать, что граждане Украины – это наивысшая ценность для нашего государства, их свобода, их здоровье, их воля. Это принципиально", - сказал он 6 сентября в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

6 сентября стало известно, что обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией может начаться в субботу, 7 сентября.

Переговоры об обмене пленными будут продолжаться вплоть до 7 сентября и в формулу, о которой ранее договорились стороны - 35 на 35 - могут внести изменения.

5 сентября посол Украины в ЕС Константин Елисеев  заявил, что обмен Сенцова на Цемаха грозит Украине серьезными международными проблемами.

По его словам, выдача России фигуранта по делу сбитого Боинга рейса MH17, бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады "ДНР" Владимира Цемаха – это ошибка со стороны президента Владимира Зеленского.

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