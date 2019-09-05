Путину – выигрыш вдвойне, Киеву – проблемы: Зеленского предупредили, чем грозит обмен Цемаха на Сенцова

Зеленского предупредили, чем грозит обмен Цемаха на Сенцова / Reuters

Обмен Сенцова на Цемаха, подробности которого выяснили СМИ, грозит Украине серьезными международными проблемами, уверен посол Украины в ЕС Константин Елисеев.

По его словам, выдача России фигуранта по делу сбитого Боинга рейса MH17, бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады "ДНР" Владимира Цемаха – это ошибка со стороны президента Владимира Зеленского.

С аналогичным аргументом в свое время выступал беглый ныне президент Виктор Янукович – и ни к чему хорошему это не привело.

Для главы России Владимира Путина такой сценарий выигрышный вдвойне. А вот для Киева – наоборот.

"Двойной выигрыш Путина: устранение ключевого свидетеля по МН17 и уничтожение доверия к Украине. Ожидаемо заимеем проблемы с Нидерландами и ЕП. Впереди демарши и мощный удар по международному доверию. И козырь тем, кто выступает за отмену санкций против РФ", – пояснил Елисеев в Twitter.

Ранее сообщалось о том, что Цемах включен в списки по обмену между Украиной и Россией.

Суд применил к Цемаху меру пресечения в виде личного обязательства и освободил его из-под стражи в зале суда.

Ранее следователи из Нидерландов просили Киев не выдавать Цемаха РФ, так как хотят допросить его в качестве свидетеля на слушаниях в Гааге по делу сбитого на Донбассе малайзийского Боинга рейса МH17.

Кроме того, 40 евродепутатов написали письмо главе украинского государства Владимиру Зеленскому с просьбой не включать Цемаха в список обмена пленными с Россией.