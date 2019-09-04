Не менять Цемаха: 40 евродепутатов умоляют Зеленского не отдавать Путину фигуранта MH17

Евродепутаты призвали Владимира Зеленского не менять Цемаха / president.gov.ua

В среду, 4 сентября, 40 депутатов Европейского парламента написали письмо главе украинского государства Владимиру Зеленскому с просьбой не включать в список обмена пленными с Россией вероятного фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха, который также причастен к убийству бойцов 30-й бригады.

"Мы понимаем контекст, в котором проходят переговоры (между Россией и Украиной об обмене - ред.), и дипломатические усилия украинской власти.

Однако господин Цемах является подозреваемым в уголовном расследовании сбития MH17. Доступ Совместной следственной группы к нему и его показаниям имеют чрезвычайную ценность для эффективного судебного следствия", - сказано в письме европарламентариев, которое опубликовала депутат Нидерландов Кати Пири.

Кроме того, депутаты Европарламента обратили внимание Зеленского на то, что Цемах – гражданин Украины, который находится под стражей.

Европарламентарии также напомнили президенту Украины о резолюции СБ ООН, согласно которой все лица прямо или косвенно ответственные за уничтожение MH17 должны предстать перед судом.

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Копия письма направлена высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерике Могерини, передает УП.

Напомним:

4 сентября была названа новая дата запуска процесса обмена пленными между РФ и Украиной. Новую дату старта обмена удерживаемыми лицами озвучило российское информагентство Интерфакс со ссылкой на два дипломатических источника. При этом не уточняется, какие страны они представляют. "Обмен может начаться до конца недели, вероятная дата – 7 сентября", – сказал один из собеседников агенства.

3 сентября прокуратура Нидерландов обратилась к своим украинским коллегам с просьбой не выдавать России в рамках обмена пленными "начальника ПВО" Славянской бригады террористической "ДНР" Владимира Цемаха, который является одним из подозреваемых в расследовании крушения Боинга МН-17 Малазийских авиалиний. В письме главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке называет Цемаха подозреваемым по делу и настаивает на том, что "чрезвычайно важно" допросить его силами Совместной следственной группы, сообщает газета NRC Handelsblad.

3 сентябрясуд продлил арест "начальника ПВО" Славянской бригады террористической "ДНР" Владимира Цемаха, который является одним из подозреваемых в расследовании крушения Боинга МН-17 Малазийских авиалиний. О продлении ареста Цемаха сообщил его адвокат Роман Гонтарев. "Ему продлили меру пресечения - арест", - сообщил адвокат.

30 августа об успешно реализованной операции по обмену пленными сообщил новоназначенный генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Чуть позже в Офисе президента заявили, что обмен пленными между Киевом и Москвой продолжается, а информация о его завершении не соответствует действительности.