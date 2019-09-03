Нидерланды просят Украину не отдавать РФ боевика Цемаха, который крайне нужен Путину

Нидерланды просят не выдавать РФ Владимира Цемаха

Прокуратура Нидерландов обратилась к своим украинским коллегам с просьбой не выдавать России в рамках обмена пленными "начальника ПВО" Славянской бригады террористической "ДНР" Владимира Цемаха, который является одним из подозреваемых в расследовании крушения Боинга МН-17 Малазийских авиалиний.

В письме главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке называет Цемаха подозреваемым по делу и настаивает на том, что "чрезвычайно важно" допросить его силами Совместной следственной группы, сообщает газета NRC Handelsblad.

Кроме того, основанием для пересмотра его статуса послужило появление у следствия некоей новой информации, суть которой не раскрывается.

Письмо генпрокурора Нидерландов украинскому коллеге

Письмо было вызвано распространением информации о том, что президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Цемаха , который является одним из подозреваемых в расследовании гибели Боинга МН-17.

Отметим, Цемаха задержали в оккупированном Снежном Донецкой области и вывезли на подконтрольную Украине территорию. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах владеет ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Напомним, в ночь на 30 августа об успешно реализованной операции по обмену пленными сообщил новоназначенный генеральный прокурор Руслан Рябошапка. В пятницу в Офисе президента заявили, что обмен пленными между Киевом и Москвой продолжается, а информация о его завершении не соответствует действительности. Когда обмен завершится, в ОП обещают об этом сообщить на официальных каналах.

Позже была озвучена новая схема обмена пленными между Россией и Украиной. В частности, обменять украинских заключенных на российских якобы планируют по схеме, отображенной в законодательстве. А именно - пленные после подписания президентами документов о помиловании могут отправиться домой с копиями уголовных дел. За преступления, в которых их ранее обвиняли, заключенных осудят заочно.

Ранее суд продлил арест боевика Цемаха, который очень нужен Путину.