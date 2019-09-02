Озвучена новая схема обмена пленными между Россией и Украиной

2 сентября 2019, 20:52

Страны намерены урегулировать процесс на законодательном уровне.

Украинские пленные
Украинские пленные из-за юридических моментов не могут вернуться домой / "ЛИЦ"

Обменять украинских заключенных на российских планируют по новой схеме, отображенной в законодательстве.

Как сообщает Коммерсантъ со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу, новшества сейчас находятся в процессе обсуждения.

По информации инсайдеров, пленные после подписания президентами документов о помиловании могут отправиться домой с копиями уголовных дел. За преступления, в которых их ранее обвиняли, заключенных осудят заочно.

"Если осужденных после помилования президентами России и Украины можно просто передать друг другу, то статус подследственных, по некоторым данным, стороны обсуждают до сих пор", - сказано в сообщении.

Уточняется, что задержка с обменом пленных произошла из-за юридических перипетий, поскольку стороны не могут договорится по всем законодательным вопросам и передать друг другу заключенных.

Напомним, 11 июля Владимир Зеленский впервые поговорил с Владимиром Путиным по телефону. У главы нашей страны сообщили, что во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков.

Позже Зеленский заявил, что готов обменять главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинского пленника Кремля Олега Сенцова.

Затем росСМИ сообщили, что украинских моряков начали готовить к возвращению домой. До конца августа Россия и Украина обменяются задержанными и осужденными лицами, заявил источник российскому СМИ.

Также стало известно, на кого "раскошелится" Украина в обмене пленными.

Ранее Владимир Зеленский пообещал скорый обмен пленными между Украиной и Россией.

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