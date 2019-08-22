Обмен пленными: стало известно, на кого "раскошелится" Украина / РИА Новости Украина

Вчера Россия отпустила одного политзаключенного, а сегодня стало известно, что и Украина готовится передать российской стороне троих человек.

Это бывшие украинские военные Александр Баранов и Максим Одинцов, а также активист одесского "антимайдана" Евгений Мефедов. Отметим, что все трое входят в обменный список, который Геращенко обнародовала еще в начале июля.

Эту троицу готовятся обменять на украинских политзаключенных в России, сообщает Тасс со ссылкой на их адвоката Валентина Рыбина. Сейчас заканчивается подготовка необходимой документации.

"Мои подзащитные проходят юридическую процедуру оформления обмена, который должен состояться в самое ближайшее время", – рассказал Рыбин.

Ранее росСМИ сообщили, что украинских моряков начали готовить к возвращению домой. До конца августа Россия и Украина обменаются задержанными и осужденными лицами, заявил источник российскому СМИ.

Напомним, в феврале 2018 Подольский райсуд признал экс-военнослужащего ВСУ Александра Баранова виновным в совершении государственной измены и дезертирства и приговорил к 13 годам тюремного заключения. Одинцова также обвинили в дезертирстве.

Россиянин Евгений Мефедов подозревается в организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Еще в декабре 2017 года мера пресечения ему была отменена "с целью дальнейшего обмена (Мефедова) на украинских военнослужащих и других лиц, незаконно удерживаемых на территории преступных формирований (в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей)".