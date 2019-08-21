Лед тронулся: украинских моряков начали готовить к возвращению домой - росСМИ

До конца августа Россия и Украина обменаются задержанными и осужденными лицами, заявил источник российскому СМИ.
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена удерживаемыми на территории обеих стран лицами, заявил источник российского СМИ в среду, 21 августа.
По информации, якобы списки для обмена сейчас уточняются. При этом в Украину могут вернуться не только задержанные прошлой осенью в Керченском проливе украинские моряки, заявил близкий к переговорам источник российскому изданию kommersant.
Также стало известно, что договоренность об обмене была достигнута после первого телефонного разговора президентов РФ и Украины, который состоялся 11 июля.
Обмен удерживаемыми лицами, среди которых могут быть не только задержанные, но и осужденные, состоится до конца августа, отметил источник СМИ.
Кроме того, источник издания утверждает, что в Украину точно вернутся моряки, которые были задержаны российскими силовиками после прошлогоднего инцидента в Керченском проливе с участием трех кораблей украинских военно-морских сил.
Добавим, что информацию о том, что процесс обмена запущен, на условиях анонимности изданию подтвердил украинский дипломат.
Читайте такжеМорской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряковНапомним, 11 июля Владимир Зеленский впервые поговорил с Владимиром Путиным по телефону. У главы нашей страны сообщили, что во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков.
Также ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что Россия не намерена освобождать захваченных в плен украинских моряков. Волкер обратил внимание, что моряков удерживают незаконно и их необходимо освободить "без каких-либо условий".
Захват моряков в Керченском проливе
25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.
РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.
25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.
Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.
В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.
В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.
Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.