Лед тронулся: украинских моряков начали готовить к возвращению домой - росСМИ

Украинские моряки вернутся домой до конца августа / Новая газета

Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена удерживаемыми на территории обеих стран лицами, заявил источник российского СМИ в среду, 21 августа.

По информации, якобы списки для обмена сейчас уточняются. При этом в Украину могут вернуться не только задержанные прошлой осенью в Керченском проливе украинские моряки, заявил близкий к переговорам источник российскому изданию kommersant.

Также стало известно, что договоренность об обмене была достигнута после первого телефонного разговора президентов РФ и Украины, который состоялся 11 июля.

Обмен удерживаемыми лицами, среди которых могут быть не только задержанные, но и осужденные, состоится до конца августа, отметил источник СМИ.

Кроме того, источник издания утверждает, что в Украину точно вернутся моряки, которые были задержаны российскими силовиками после прошлогоднего инцидента в Керченском проливе с участием трех кораблей украинских военно-морских сил.

Добавим, что информацию о том, что процесс обмена запущен, на условиях анонимности изданию подтвердил украинский дипломат.

Читайте такжеМорской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряковНапомним, 11 июля Владимир Зеленский впервые поговорил с Владимиром Путиным по телефону. У главы нашей страны сообщили, что во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков.

Также ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что Россия не намерена освобождать захваченных в плен украинских моряков. Волкер обратил внимание, что моряков удерживают незаконно и их необходимо освободить "без каких-либо условий".