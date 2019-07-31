Есть шанс обменять украинского журналиста Сущенко на Вышинского - адвокат

Романа Сущенко незаконно засудили в РФ / YouTube

Украинского журналиста Романа Сущенко, которого незаконно засудили в России, могут обменять на экс-главреда ныне закрытого ресурса РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского. Об этом cообщил адвокат Сущенко Марк Фейгин.

Утром 31 июля Фейгин написал в Twitter, что вчера посетил в ИК-11 своего подзащитного Романа Сущенко.

"Из всего, что мне удалось узнать, у меня есть основание считать обмен Сущенко на Вышинского возможным. Сейчас это зависит от руководства Украины, его способности такие переговоры провести", - написал адвокат.

Как известно, 30 сентября 2016 года в Москве задержали корреспондента Укринформа Романа Сущенко. В РФ его назвали "разведчиком" и обвинили в "шпионаже". В ГУР это опровергли. 4 июня 2018 украинца засудили к 12 годам за решеткой. Сам Роман Сущенко не признал вину.

Что касается Кирилла Вышинского, то экс-главреда РИА Новости-Украина задержали 15 мая 2018 года в Киеве. Вышинскому инкриминируют совершение государственной измены и ведение подрывной информационной деятельности против Украины. Он содержится под стражей. Кремль неоднократно хотел вернуть его в РФ.

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