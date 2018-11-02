В Кремле оценили идею обмена Вышинского на Сущенко

Кирилл Вышинский / УНИАН

Обмен подозреваемого в государственной измене руководителя РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского на незаконно осужденного в Российской Федерации украинского журналиста Романа Сущенко не является целесообразным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что Вышинский должен быть немедленно освобожден. Это не тема для каких-то обменов. Это нарушение всех международных правил, это нарушение принципа свободы прессы, ибо фактически он арестован за журналистскую деятельность", - подчеркнул он.

По мнению Пескова, деятельность Вышинского в Украине "ничем не отличалась" от работы корпункта УНИАН в Москве.

Как ранее сообщал адвокат Марк Фейгин, незаконно осужденного в Российской Федерации украинского журналиста Романа Сущенко, по предварительной информации, отправили на этап.

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"По предварительной информации, Романа Сущенко этапировали к месту отбывания наказания", - сообщил Фейгин.

ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента "Укринформа" Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.

4 июня Сущенко был приговорен к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ признал приговор законным.

Напомним, 15 мая СБУ провела следственные действия в офисе РИА "Новости Украина" в Киеве. Был задержан директор РИА "Новости Украина" Вышинский, ему объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

Также Вышинскому предъявили новое обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.