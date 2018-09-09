Вышинского в России решили подбодрить журналистской премией

Главреду "РИА Новости Украина" дали премию имени Политковской от российского Союза журналистов.
Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, который ранее уже получил от президента РФ Владимира Путина медаль "За возвращение Крыма", отмечен новой российской наградой: он стал лауреатом премии "Камертон" имени Анны Политковской от российского Союза журналистов (СЖР).
"В этом году жюри подавляющим большинством голосов приняло решение наградить премией "Камертон" Вышинского Кирилла Олеговича", — цитирует РИА Новости главу СЖР Владимира Соловьева.
Отметим, что премию имени Политковской вручают за достижения в области защиты прав человека и свободы прессы.
Напомним, 15 мая СБУ провела следственные действия в офисе РИА "Новости Украина" в Киеве. Был задержан директор РИА "Новости Украина" Вышинский, ему объявлено о подозрении в совершении государственной измены.
По данным СБУ, Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро. Позже в СБУ уточнили, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности - это только доказанная сумма. По оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно.
Также Вышинскому предъявили новое обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. В прокуратуре Крыма сообщили, что в ходе обысков в банковском сейфе журналиста нашли и изъяли пистолет и патроны к нему.
17 мая в Херсоне городской суд арестовал его на два месяца. А 5 августа Вышинского вывезли в больницу прямо из зала Херсонского суда.