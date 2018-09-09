Вышинского в России решили подбодрить журналистской премией

Кирилл Вышинский и медаль от президента РФ / REUTERS

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, который ранее уже получил от президента РФ Владимира Путина медаль "За возвращение Крыма", отмечен новой российской наградой: он стал лауреатом премии "Камертон" имени Анны Политковской от российского Союза журналистов (СЖР).

"В этом году жюри подавляющим большинством голосов приняло решение наградить премией "Камертон" Вышинского Кирилла Олеговича", — цитирует РИА Новости главу СЖР Владимира Соловьева.

Отметим, что премию имени Политковской вручают за достижения в области защиты прав человека и свободы прессы.

Напомним, 15 мая СБУ провела следственные действия в офисе РИА "Новости Украина" в Киеве. Был задержан директор РИА "Новости Украина" Вышинский, ему объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

По данным СБУ, Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро. Позже в СБУ уточнили, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности - это только доказанная сумма. По оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно.

Также Вышинскому предъявили новое обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. В прокуратуре Крыма сообщили, что в ходе обысков в банковском сейфе журналиста нашли и изъяли пистолет и патроны к нему.

17 мая в Херсоне городской суд арестовал его на два месяца. А 5 августа Вышинского вывезли в больницу прямо из зала Херсонского суда.