Главу "РИА Новости Украина" Вышинского увезли на скорой прямо из суда

Кирилл Вышинский пожаловался на сильные боли в области сердца / УНИАН

В среду, 5 августа, в Херсоне срочно госпитализировали руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского; подсудимого вывезли в больницу прямо из зала Херсонского суда.

Еше в начале судебного заседания Вышинский пожаловался на сильные боли в сердце, а через некоторое время прибывшие медики забрали его в больницу, сообщает УНН.

"В начале заседания он (Вышинский. – ред.) пожаловался на боли в сердце. Врачи увезли его в больницу на обследование. В судебном заседании объявлен перерыв", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ банковской ячейке Вышинского обнаружили доллары, оружие и договор с информагентством: фотоАдвокат Вышинского отметил, что суду пришлось удовлетворить ходатайство защиты и предоставить Вышинскому возможность пройти медицинское обследование.

Ранее Вышинскому предъявили новое обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. В прокуратуре Крыма сообщили, что в ходе обысков в банковском сейфе журналиста нашли и изъяли пистолет и патроны к нему.

Напомним, 15 мая СБУ провела следственные действия в офисе РИА Новости Украина в Киеве. Был задержан директор РИА "Новости Украина" Вышинский, ему объявлено о подозрении в государственной измене. 17 мая в Херсоне городской суд арестовал его на два месяца.