Главреду РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест

Херсонский городской суд продлил арест главному редактору РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 13 сентября.

Об этом сообщил зампрокурора прокуратуры Крыма Игорь Поночовный в Facebook.

"Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной республики Крым и ГУ СБУ в АРК о продлении меры пресечения для Кирилла Вышинского, который подозревается в совершении государственной измены и незаконном хранении огнестрельного оружия", - написал Поночовный.

На продлении ареста Вышинскому настаивало обвинение.

Ранее Вышинскому предъявили новое обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. В прокуратуре Крыма сообщили, что в ходе обысков в банковском сейфе журналиста нашли и изъяли пистолет и патроны к нему.

Напомним, 15 мая СБУ провела следственные действия в офисе РИА Новости Украина в Киеве. Был задержан директор РИА "Новости Украина" Вышинский, ему объявлено о подозрении в государственной измене. 17 мая в Херсоне городской суд арестовал его на два месяца.