Зеленский заявил, что обменяет Вышинского только на Сенцова

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вернуть России арестованного Кирилла Вышинского в том случае, если РФ освободит незаконно заключенного Олега Сенцова.

"Если мы говорим о доброй воле и действительно желаем, чтобы это произошло в ближайшее время, - мы готовы обменять Кирилла Вышинского. Сенцов - это как пример. Но это не разменная монета", - сказал глава государства

Зеленский напомнил, что Россия должна выполнить свои обязательства и освободить моряков.

"Моряков нам должны вернуть. Мы хотели бы получить всех наших политзаключенных, всех наших военных. Если это такие первые шаги - мы готовы", - подчеркнул президент.

Как сообщалось ранее, накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что возвращение Вышинского могло бы быть "прекрасным первым шагом" в деле обмена пленными между РФ и Украиной.