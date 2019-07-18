"Понимание слов у нас разное": Песков сделал важное уточнение по договоренностям Путина и Зеленского

Песков сделал важное уточнение по договору Путина и Зеленского / Фото: Вести.ру

После того, как президент Владимир Зеленский сообщил, что глава Российской Федерации Владимир Путин предлагал ему провести обмен пленными в формате "всех на всех", это заявление прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Действительно, в ходе телефонного разговора упоминалась идеальная формула "всех на всех" и говорилось, что именно к этой формуле надо прийти. Но делалась оговорка, что понимание слова "всех" у российской и украинской сторон разное. Это различие в людях. В Киеве считают одних, в России других", – уточнил Песков.

В этой связи возвращение главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в РФ, по его словам, могло бы быть "прекрасным первым шагом".

Читайте также"Чтобы Путин остался с гордо поднятой головой": у Зеленского рассказали, как и о чем будут договариваться с РФВ то же время представитель Кремля настроен оптимистично.

"В целом любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", – заверил он.

Стоит отметить, что подобные разногласия признал и сам Зеленский.

"Дело в том, что список наших всех тех ребят, которые находятся на временно оккупированных территориях, не совпадает со списком людей, которые контролируют сейчас эти территории. Поэтому "всех на всех" мы обязательно сделаем, но давайте сначала вернем всех тех, кто в России и в Крыму, и начнем с моряков", – призвал украинский лидер.

Напомним, 11 июля Владимир Зеленский впервые поговорил с Владимиром Путиным по телефону. У главы нашей страны сообщили, что во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков.

Позже заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко сказал, что на протяжении месяца Украина и РФ обменяют определенное число удерживаемых лиц.

После этого стало известно, что в Москве встретились уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова и обменялись списками украинцев и россиян, которые находятся в следственных изоляторах и в тюрьмах двух стран.

Что касается Вышинского, то 16 июля уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова прокомментировала ситуацию вокруг возможного обмена захваченных Россией украинских моряков Вышинского.

Перед этим генеральный прокурор Юрий Луценко исключил передачу Вышинского России.

"По крайней мере, до того времени, пока суд не вынесет решение по его делу. Если суд его оправдает, он будет свободным человеком… Если суд его приговорит, то он сможет сделать это (покинуть страну, - ред.) только после отбытия наказания", – пояснил глава ГПУ.