Рандеву Денисовой и Москальковой в Москве: омбудсмены обменялись списками заключённых

16 июля 2019, 17:52

Денисова передала Москальковой список – в нем 150 дел.

Москалькова и Денисова встретились в Москве
Москалькова и Денисова встретились в Москве / скриншот

16 июля, во вторник, в Москве, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова обменялись списками украинцев и россиян, находящихся в СИЗО и тюрьмах двух стран.

"Я передаю вам список, которые находятся в местах лишения свободы - следственных изоляторах, колониях и тюрьмах на территории Украины, прошу взять под особый контроль", - заявила Москалькова, вручая список Денисовой.

В ответ на это Денисова пообещала выполнить просьбу Москальковой. И выразила надежду, что о обмен этих граждан, в том числе, украинских моряков, "всё-таки произойдет".

Также Москалькова подчеркнула, что вопреки тому, что вопросы обмена не в ее компетенции, она приветствует любые "договоренности между украинской и российской стороной, которые могут способствовать быстрейшему возвращению граждан в свои дома, семьи, к нормальной жизни, о которой мечтает каждый человек", передает Интерфакс-Украина.

Отметим, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека тоже передала Москальковой список – в нем 150 дел.

Читайте такжеКучма озвучил Зеленскому причины торможения процесса обмена заложников"Я тоже привезла вам список, который содержит 150 кейсов. Это граждане Украины, которые содержатся на территории Российской Федерации и в Крыму, в том числе 24 моряка", - сказала Денисова.

Украинский омбудсмены также обратила внимание на то, что в ходе прошедших за два дня переговоров в Киеве и Москве удалось расширить список тех заключённых, по которым будет проводиться работа для оказания им независимой медицинской помощи или проведения экспертизы.

 "Расширили количество кейсов, по которым есть возможность расширения участия медицинского обеспечения, обслуживания и помощи от независимых докторов. Очень приятно, что это произойдет", - сказала Денисова.

Резюмируя, Москалькова сказала, что встреча с Денисовой "очень важная, она определяет вектор взаимодействия и помощи гражданам, дает возможность надеяться многим семьям, что разрешатся судьбы людей, они смогут вернуться домой, им будет оказана помощь в местах лишения свободы".

Напомним, ранее Москалькова оценила вероятность обмена захваченных моряков на Вышинского.

Также ранее в РФ подтвердили подготовку обмена захваченных моряков.

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Людмила Денисова обмен пленными Татьяна Москалькова новости России
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