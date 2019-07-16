Москалькова оценила вероятность обмена захваченных моряков на Вышинского

16 июля 2019, 07:22

Украина не поддержала ноту РФ по захваченным морякам.

Суд над украинскими моряками
Суд над украинскими моряками в РФ / Twitter.com bankomet

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова прокомментировала ситуацию вокруг возможного обмена захваченных Россией украинских моряков на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин – против таких подходов, когда о людях говорят как об обменном фонде. И сам Кирилл Вышинский говорит, что он не согласен ни на какие обмены, и будет добиваться оправдательного приговора", – цитирует Москалькову Радио Свобода.

Она считает, что необходимо искать другие моральные и правовые способы возврата пленных домой.

Она подчеркнула, что РФ направляла Украина ноту о том, что моряков могут отпустить из-под стражи, если они гарантированно продолжат участвовать в предварительном и судебном следствии в Москве.

Читайте такжеПередача Вышинского РФ невозможна - Луценко"Наша сторона направила конкретную ноту украинской стороне. Она не была поддержана из-за того, что, пожалуй, проявилась несогласованность в действиях. Очень хочется, чтобы эта координация действий органов была настроена для конструктивного диалога", - добавила Москалькова.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел России Григорий Карасин подтвердил,  что Киев и Москва обсуждают с Украиной вопроса о возможном обмене захваченных Россией 24 украинских военных моряков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия захват моряков Кирилл Вышинский Татьяна Москалькова Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

07:45
Языковая комиссия и штрафы: в Украине вступил в силу закон о языке
07:22
Москалькова оценила вероятность обмена захваченных моряков на Вышинского Видео
06:49
Гибридная война Кремля или Как Виталий Маркив получил 24 года мнение
06:33
Трудоголики и лентяи: какие знаки Зодиака больше всего склонны бить баклуши
06:22
Нибиру "съест" Солнце: планета-убийца станет новым светилом Земли и погибнет все живое - уфологи
05:55
Бунты и склоки: астролог рассказала о смертельных опасностях лунного затмения в июле Видео
05:27
Армагеддон 17 июля: два всесокрушающих астероида устроят ад на Земле - NASA
05:01
Кадр дня: Болельщик попросил показать его по ТВ, чтобы не было скандала с женой
04:51
Вятрович прокомментировал предложение проводить декоммунизационные референдумы
04:33
Ученые разузнали три невероятных факта о сексе
04:02
Врачи назвали 6 ежедневных действий, которые вредят здоровью
03:30
В московском метро женщина оголилась ниже пояса ради места Видео
03:27
"Сиськи обнаружены": Ивлеева взорвала сеть пикантным фото
03:13
Отдубась реваншистов: в Сети появилась игра под выборы с Порошенко в главной роли
02:49
В партии Зеленского рассказали, что делать с декоммунизацией Видео
02:32
В Киеве мужчина развращал 11-летнего мальчика прямо в ТРЦ
02:12
Эксперты выяснили, как можно легко и непринужденно улучшить секс
02:02
"Фельдшер принимает в магазине": у Зеленского показали нищету села под Днепром Видео
01:51
Сильная и независимая Ирина Шейк сверкнула грудью на фото с котиками
01:28
Известная спортсменка побаловала фанатов знойным фото
01:19
У Зеленского хотят ликвидировать "МинСтець"
00:53
Стало известно, когда суд Италии вынесет полное решение относительно Маркива
00:32
На Ровенщине заминировали авто кандидата в нардепы
00:12
Шипулин решил участвовать в выборах в Госдуму
15 июля, понедельник
23:57
Утопает в мусоре: шокирующие фото пляжного Крыма Фото
23:34
Новый глава Херсонщины Гусев на выборах выступал против Зеленского Видео
23:10
Гройсман потребовал от Тимошенко "перестать безбожно врать" Видео
22:45
Пьяная Волочкова сорвала съемки автобиографического фильма
22:22
На Азовстали пояснили, как тысячи тонн кипящего чугуна вылились в цех Видео
21:52
"Допускаю": Тука высказался о двойнике Путина
21:43
Боевик "ДНР" Черный Ленин не может получить паспорт России
21:39
София Ротару рассказала, где живет последние 10 лет Видео
20:58
Школьница устроила групповуху с наркоманами в присутствии матери
20:48
Зеленский заменит 12 послов
20:28
К авто депутата в нардепы прикрепили гранату и прострелили лобовое стекло
20:16
Пять лет с конфискацией: украинка будет наказана за продажу символов СССР на OLX
19:50
Украина продлила действие эмбарго на российские товары Видео
19:45
Уже третья облорганизация Оппозиционной платформы – За жизнь ушла к Оппозиционному блоку
19:36
Верховный суд признал законным отказ ЦИК в регистрации Шария в нардепы
19:21
"Они неадекватные": В Москве заистерили после угроз Турчинова уничтожить ракетами Крымский мост Видео
19:00
Отравление в лагере под Одессой: 53 ребенка подхватили дизентерию
18:55
"Нарушение дипломатических норм": Киев обвинил Будапешт во вмешательстве в выборы Видео
18:32
В Харькове женщина из окна успокаивала детей с помощью автомата
18:29
Пробки из-за президента и ДТП с охраной: Зеленский ответил на "зраду" Видео
18:13
Передача Вышинского РФ невозможна - Луценко
18:06
В сеть слили отрывок фильма Король лев Видео
18:01
Под Киевом норвежцы строят мощную солнечную электростанцию
17:58
"Курвы, ублюдки": в Варшаве подожгли квартиру украинцев и расписали подьезд оскорбительными лозунгами
17:57
От испепеляющей жары до заморозков: украинцам пообещали погодные сюрпризы Видео
17:55
В Подмосковье арестовали бывшего владельца известного футбольного клуба Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять