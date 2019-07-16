Москалькова оценила вероятность обмена захваченных моряков на Вышинского

Суд над украинскими моряками в РФ / Twitter.com bankomet

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова прокомментировала ситуацию вокруг возможного обмена захваченных Россией украинских моряков на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин – против таких подходов, когда о людях говорят как об обменном фонде. И сам Кирилл Вышинский говорит, что он не согласен ни на какие обмены, и будет добиваться оправдательного приговора", – цитирует Москалькову Радио Свобода.

Она считает, что необходимо искать другие моральные и правовые способы возврата пленных домой.

Она подчеркнула, что РФ направляла Украина ноту о том, что моряков могут отпустить из-под стражи, если они гарантированно продолжат участвовать в предварительном и судебном следствии в Москве.

Читайте такжеПередача Вышинского РФ невозможна - Луценко"Наша сторона направила конкретную ноту украинской стороне. Она не была поддержана из-за того, что, пожалуй, проявилась несогласованность в действиях. Очень хочется, чтобы эта координация действий органов была настроена для конструктивного диалога", - добавила Москалькова.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел России Григорий Карасин подтвердил, что Киев и Москва обсуждают с Украиной вопроса о возможном обмене захваченных Россией 24 украинских военных моряков.