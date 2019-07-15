Вытянуть из-за решетки: Российский омбудсмен попросила в суде подписку о невыезде для Вышинского

Татьяна Москалькова / Фото: ombudsmanrf.org

Российский омбудсмен (уполномоченный по правам человека) Татьяна Москалькова, подала прошение в Подольский райсуд Киева по поводу освобождения главного редактора РИА Новости Украины Вышинского под подписку о невыезде.

Как указывает Москалькова в документе, он готов являться в суд по первому требованию.

Позднее стало известно, что заседание Подольского райсуда по пересмотру меры пресечения для Кирилла Вышинского перенесено и состоится в 15.00 19 июля.

До этого, замминистра иностранных дел России Григорий Карасин подтвердил тот факт, что Киев и Москва обсуждают с Украиной вопроса о возможном обмене захваченных Россией 24 украинских военных моряков.

Напомним, ранее задержанному 15 мая 2018-года в столице Кириллу Вышинскому следствие вменяет совершение государственной измены и ведение подрывной информационной деятельности против Украины. Позднее в его банковской ячейке обнаружили доллары США, оружие и договоры на работу с российскими СМИ.

