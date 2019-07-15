Дело Вышинского: Москалькова прибыла в Киев, в ГПУ спрогнозировали освобождение журналиста

Кирилл Вышинский / УНИАН

В понедельник, 15 июля, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев.

Она намерена поддержать на судебном заседании журналиста Кирилла Вышинского, дело которого рассматривается в суде, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя секретариата омбудсмена Илью Чечельницкого.

"Москалькова прибыла в Киев, чтобы поддержать Кирилла Вышинского на сегодняшнем судебном заседании. В 12 часов запланирована встреча с нашей украинской коллегой", — сказал он.

По его словам, будут затронуты вопросы защиты прав российских и украинских граждан.

Отметим, что по словам пресс-секретаря генпрокурора Украины Ларисы Сарган, Вышинского в понедельник,15 июля, могут выпустить из заключения.

Читайте такжеВ Кремле оценили идею обмена Вышинского на Сущенко"Что ожидается? Что этот человек, официально по решению суда, выйдет на свободу. Благодаря чему? Благодаря: а) решению Конституционного суда, который "заботится" о террористах и госизменщиках; б) привезенному российским журналистом письму мамы и, пожалуй, маленькой записочки, которую передали в руки президенту. Потому что потом произошел и телефонный разговор между Владимиром и Владимиром", - написала Сарган в Facebook.

Пресс-секретарь генпрокурора утверждает, что "Вышинский важен для Путина".

"Одного Вышинского можно было бы обменять:- на 24 военнопленных украинских моряков (почти 250 дней в плену, письма матерей, жен и детей не замечены Путиным, ни даже решение суда ООН немедленно выпустить украинский на свободу проигнорировано Путиным),

- на украинского журналиста Романа Сущенко (более 1000 дней в плену, письма жены и детей не замечены Путиным),

- на украинского режиссера Олега Сенцова (более 5 лет в плену, ни письма, ни акции мировых кинематографистов и актеров, ни массовые или одиночные протесты с требованием освободить Сенцова не замеченные Путиным)", - написала Сарган.

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Как известно, задержанному 15 мая 2018 года в Киеве Вышинскому инкриминируют совершение государственной измены и ведение подрывной информационной деятельности против Украины.4 апреля Подольский райсуд столицы начал рассматривать дело Вышинского по существу.

7 мая суд продлил до 22 июля меру пресечения Вышинскому в виде содержания под стражей. В тот же день Верховный суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы Вышинского относительно его задержания.

3 июля заседания Подольского райсуда Киева по делу Вышинского было перенесено на 15 июля в связи с неготовностью прокуроров слушать дело.