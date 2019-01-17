Суд продлил арест главе РИА Новости Украина Вышинскому

Кирилл Вышинский / УНИАН

В четверг, 17 января, Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.

Решением председательствовавшего на заседании судьи Ярослава Мусулевского, арест продлен до 16 февраля 2019 года, передает УНИАН.

Как заявил ходатайствовавший о продлении срока содержания Вышинского под стражей прокурор Валерий Хараим, есть риск того, что подозреваемый может скрыться от органов правосудия, сейчас еще выше, чем на более ранних стадиях досудебного следствия.

"Во время следствия расширился круг правонарушений, по которым подозревается Вышинский", - сказал Хараим.

Он просил продлить содержание Вышинского под стражей еще на 21 сутки, так как это время необходимо для подготовки обвинительного акта для суда, который будет рассматривать дело по существу.

В то же время, по словам адвокатов Вышинского, риски того, что их подзащитный может скрыться от правосудия наоборот уменьшились. Как утверждают защитники, Вышинский уже не сможет на что-либо повлиять, поскольку досудебное следствие завершено, а адвокат Андрей Доманский, просил суд передать Вышинского ему на поруки.

Отметим, что сам Вышинский назвал обвинения в свой адрес манипуляциями и абсурдной ложью. Он также обвинил Генпрокуратуру в давлении на его адвокатов, отметив, что свидетельством этого является недавний обыск у Доманского.

Напомним, задержанному 15 мая 2018 года в Киеве Вышинскому инкриминируют государственную измену и проведения подрывной информационной деятельности против Украины.

В январе 2019 года Вышинскому и его защитникам сообщено об окончании досудебного расследования в уголовном производстве и предоставлен доступ к материалам дела.