Тука спрогнозировал, отпустит ли Путин украинских моряков после разговора с Зеленским

Для России очень важно соблюдать имидж страны, которая плюет на международные нормы, полагает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Если после разговора президента Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным будут освобождены пленные украинские моряки, то в российской обществе такой факт воспримут как поражение, а это недопустимо для лидера РФ.
Для России очень важно поддерживать имидж страны, у которой есть своя правда, поэтому не стоит ожидать позитивного решения относительно моряков в ближайшем будущем, рассказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука Обозревателю.
По словам собеседника, в РФ Путин — единственный человек, который реально что-то может.
"…Для РФ очень важно соблюдение внешнего имиджа, внешнего имиджа страны, которая плюет на все международные нормы и у которой есть своя правда. Если сейчас произойдет освобождение (моряков — Ред.), внутри российского общества это будет воспринято как поражение, а это для Путина недопустимо…", — полагает Тука.Напомним, 11 июля Владимир Зеленский впервые поговорил с Владимиром Путиным по телефону. У главы нашей страны сообщили, что во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков.
Захват моряков в Керченском проливе
25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.
РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.
25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.
Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.
В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.
В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.
Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.