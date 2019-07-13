Тука спрогнозировал, отпустит ли Путин украинских моряков после разговора с Зеленским

13 июля 2019, 08:20

Для России очень важно соблюдать имидж страны, которая плюет на международные нормы, полагает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Зеленский — Путин — Владимир Путин не отпустит пленных украинских моряков после разговора с Владимиром Зеленским, считает Георгий Тука
Владимир Путин не отпустит пленных украинских моряков после разговора с Владимиром Зеленским, считает Георгий Тука / УНИАН

Если после разговора президента Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным будут освобождены пленные украинские моряки, то в российской обществе такой факт воспримут как поражение, а это недопустимо для лидера РФ.

Для России очень важно поддерживать имидж страны, у которой есть своя правда, поэтому не стоит ожидать позитивного решения относительно моряков в ближайшем будущем, рассказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука Обозревателю.

По словам собеседника, в РФ Путин — единственный человек, который реально что-то может. 

"…Для РФ очень важно соблюдение внешнего имиджа, внешнего имиджа страны, которая плюет на все международные нормы и у которой есть своя правда. Если сейчас произойдет освобождение (моряков — Ред.), внутри российского общества это будет воспринято как поражение, а это для Путина недопустимо…", — полагает Тука.Напомним, 11 июля Владимир Зеленский впервые поговорил с Владимиром Путиным по телефону. У главы нашей страны сообщили, что во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков.

Захват моряков в Керченском проливе

25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.

25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.

Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.

В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.

В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.

Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Зеленский Георгий Тука Владимир Путин Зеленский новости
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

08:50
Американский капитан объяснил, почему Путин не хочет видеть США на переговорах по Донбассу
08:42
Курорты Турции в огне: мощные пожары на побережье Эгейского моря показали на видео Видео
08:27
Спасение рядового Маркива мнение
08:20
Тука спрогнозировал, отпустит ли Путин украинских моряков после разговора с Зеленским Видео
07:55
"Телемост" Украина — Россия: Миротворец наказал Андрея Малахова Видео
07:44
Передозировка популизом или Почему засранцы из Рады должны отменить закон про кастрацию мнение
07:25
Зеленский отреагировал на приговор Маркиву в Италии: дал поручение МИД и ГПУ Видео
06:53
Как кум Путина проводит информационную оккупацию Украины мнение
06:42
Суд отменил постановление ЦИК об отказе регистрации Кузьмина кандидатом в депутаты
06:29
Главный бездельник: какой знак Зодиака самый ленивый
05:53
Тука озвучил совет Зеленскому относительно Путина Видео
05:36
Доживем лишь до понедельника: в архивах NASA и МКС нашли фото несущейся к Земле Нибиру Видео
05:05
Навсегда затворяют ворота: Ученые выяснили, почему женщины наотрез откзываются от секса
04:52
Эксперты назвали продукты, которые крадут молодость
04:35
"Убивали украинцы": в Польше на марше националистов устроили антиукраинскую провокацию
04:27
Черника: что нужно знать об этой ягоде и вся правда о полезности для глаз Видео
04:13
Эксперты как дотянуть сексуальные прелюдии до идеала
03:30
Эксперт показала упражнения для остановки старения лица: опубликовано видео Фото Видео
03:13
Львов подписал бразильского форварда
02:59
Но отверстие только одно: Панин использовал две ноги на фото
02:30
Эксперт назвала самые распространенные причины отечности: как себя уберечь
02:01
Девушка украинского футболиста выставила в сеть откровенное видео
01:54
ФИФА введет технические поражения за расизм и дискриминацию
01:30
Голову выбросил на свалку: в Запорожье убийца хранил останки жертвы в холодильнике Видео
01:12
Ирина Шейк топлес снялась в интимной фотосессии Фото
00:45
Европа превратится в Африку: ученые предупредили о резком росте температуры
00:22
Известная российская теннисистка зажгла на итальянском пляже
12 июля, пятница
23:37
Чтобы липкие и влажные сны: порнозвезда светанула грудью и телом на пачке откровенных фото Фото
23:03
Виноделы Грузии устроили протест против грозившегося мочиться в вино гендиректора Рустави 2
22:28
Климец и Корсун завоевали золотые медали Универсиады
22:19
"Американца или россиянина оправдали бы": Адвокат Маркива разругал итальянский суд
22:12
Федерер вышел в финал Уимблдона
22:02
Известный итальянский клуб отправили в Серию D
22:02
Тука спрогнозировал, что случится с антироссийскими санкциями после "выбрыка" ПАСЕ
21:52
Советовал не подвергаться опасности: в сети показали видео разговора Маркива с итальянскими журналистами Видео
21:31
"Действовать решительно": Ярош предложил хватать итальянцев в Украине в отместку за Маркива
21:19
"Не будьте как Россия": активисты пикетируют посольство Италии, требуя освободить Маркива Фото
21:03
"Морок на наши головы": Легендарный режиссер поголосил в России на пропагандистском телемосте Видео
20:41
В Киеве создали маршрут по местам съемок сериала Чернобыль Фото
20:33
Зеленский помиловал кремлевского политзаключенного из тюрьмы в Харькове
20:31
Яценюк о приговоре нацгвардейцу Маркиву в Италии: политический процесс
19:51
Украину хотят поделить на 102 района: названа причина
19:43
Психолог назвала главные качества любого общения Видео
19:32
"Отдайте нам всех наших": Зеленский в Кривом Роге рассказал, как общался с Путиным
19:10
Российский социолог раскрыл, где позиции Путина уязвимее всего
19:06
Варенье из малины с целыми ягодами, без варки и пятиминутка: самые простые рецепты Фото Видео
18:56
"Антигуманно": Супрун разнесла закон о химической кастрации педофилов Видео
18:51
Западные журналисты рассекретили опасный план Путина по удержанию России в руках
18:30
"Путинские виноделы": гендиректор Рустави 2 пригрозил мочевой расправой пособникам "продажного режима"
18:17
Новак Джокович стал первым финалистом Уимблдона
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять