Тука спрогнозировал, отпустит ли Путин украинских моряков после разговора с Зеленским

Владимир Путин не отпустит пленных украинских моряков после разговора с Владимиром Зеленским, считает Георгий Тука / УНИАН

Если после разговора президента Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным будут освобождены пленные украинские моряки, то в российской обществе такой факт воспримут как поражение, а это недопустимо для лидера РФ.

Для России очень важно поддерживать имидж страны, у которой есть своя правда, поэтому не стоит ожидать позитивного решения относительно моряков в ближайшем будущем, рассказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука Обозревателю.

По словам собеседника, в РФ Путин — единственный человек, который реально что-то может.

"…Для РФ очень важно соблюдение внешнего имиджа, внешнего имиджа страны, которая плюет на все международные нормы и у которой есть своя правда. Если сейчас произойдет освобождение (моряков — Ред.), внутри российского общества это будет воспринято как поражение, а это для Путина недопустимо…", — полагает Тука.Напомним, 11 июля Владимир Зеленский впервые поговорил с Владимиром Путиным по телефону. У главы нашей страны сообщили, что во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков.