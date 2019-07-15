120 украинцев на 40 россиян: в РФ подтвердили подготовку обмена захваченных моряков

15 июля 2019, 15:59

Каждый случай освобождения должен быть рассмотрен отдельно.

Суд над украинскими моряками
Захваченные украинские моряки в российском суде / Twitter.com bankomet

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин подтвердил факт обсуждения с Украиной вопроса о возможном обмене захваченных Россией 24 украинских моряков.

"Конечно, обсуждается, думаем над этим", - сказал он в комментарии Интерфаксу.

На вопрос, стоит ли в этом отношении ждать каких-либо подвижек в ближайшее время, Карасин отвечать отказался.

В то же время прибывшая в Киев омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила, что списки Киева на обмен задержанными включает 120 украинцев, в списке РФ - около 40 человек.

"Сегодня (в понедельник на встрече с украинским омбудсменом, - ред.) была заявлена цифра 120 человек (освобождения которых хочет Киев - ред.), которые находятся в списке, а в нашем списке сегодня примерно 40 человек, но эти списки подлежат ревизии", - цитирует Москалькову РИА Новости.

Читайте такжеРоссия готова вернуть Украине моряков, но есть подвохПо её словам каждый случай должен быть рассмотрен отдельно и индивидуально: "Сложность этих списков заключается в том, что значительное количество людей имеют по факту два гражданства - гражданин Украины и гражданин России".

Напомним, 15 июля, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев. Среди прочего она намеревалась затронуть вопросы защиты прав российских и украинских граждан.

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Россия обмен захват моряков Татьяна Москалькова Григорий Карасин Украина
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