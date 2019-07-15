Передача Вышинского РФ невозможна - Луценко

Юрий Луценко / Украинские новости

Генеральный прокурор Юрий Луценко исключает передачу главного редактора издания РИА Новости Украина Кирилла Вышинского России. Об этом Луценко заявил на брифинге после допроса в НАБУ.

Как сообщает РБК-Украина, Юрий Луценко подчеркнул, что, по разным оперативным и разведывательным источникам, Вышинский - это тот человек, который больше всего интересует хозяев Кремля.

В то же время формально Вышинский является украинским гражданином, а посему передача его в РФ невозможна.

"По крайней мере, до того времени, пока суд не вынесет решение по его делу. Если суд его оправдает, он будет свободным человеком… Если суд его приговорит, то он сможет сделать это (покинуть страну, - ред.) только после отбытия наказания", - отметил глава ГПУ.

Напомним, 15 июля российский омбудсмен (уполномоченный по правам человека) Татьяна Москалькова подала прошение в Подольский райсуд Киева по поводу освобождения главного редактора РИА Новости Украины Вышинского под подписку о невыезде.

Суд по изменению меры пресечения главному редактору издания РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому перенесли на 19 июля.

Как известно, ранее задержанному 15 мая 2018 года в Киеве Кириллу Вышинскому следствие вменяет совершение государственной измены и ведение подрывной информационной деятельности против Украины. Позднее в его банковской ячейке обнаружили доллары США, оружие и договоры на работу с российскими СМИ.