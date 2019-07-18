Зеленский рассказал, что ему предлагал Путин

18 июля 2019, 08:20

Президент отметил, что его все пугали разговором с российским коллегой.

Зеленский новости — Владимир Зеленский сообщил, что Владимир Путин предлагал ему обменять сразу всех пленных
Владимир Зеленский сообщил, что Владимир Путин предлагал ему обменять сразу всех пленных / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора глава Российской Федерации Владимир Путин предлагал ему провести обмен пленными в формате "всех на всех".

Партнеры Украины были против звонка Путину, рассказал лидер нашей страны в видеоматериале, опубликованном на странице Офиса президента в Facebook.

Зеленский также поделился, что его все пугали разговором с российским лидером.

"Президент РФ мне сказал: "Я вижу решение вопроса пленных — "всех на всех"…", — отметил глава государства.

По словам Зеленского, он, в свою очередь, откровенно сказал, что с радостью провел бы обмен пленных в формате "всех на всех", но есть одна ситуация. 

"Дело в том, что список наших всех тех ребят, которые находятся на временно оккупированных территориях, не совпадает со списком людей, которые контролируют сейчас эти территории. Поэтому "всех на всех" мы обязательно сделаем, но давайте сначала вернем всех тех, кто в России и в Крыму, и начнем с моряков…", — добавил украинский лидер.

Володимир Зеленський про роботу антикорупційних органів, завершення війни, повернення українських полонених та зниження тарифів.

Президент України Володимир Зеленський відверто поділився думками про роботу антикорупційних органів, завершення війни, повернення українських полонених та зниження тарифів.

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 17 липня 2019 р.

Напомним, 11 июля Владимир Зеленский впервые поговорил с Владимиром Путиным по телефону. У главы нашей страны сообщили, что во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков.

Позже заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко сказал, что на протяжении месяца Украина и РФ обменяют определенное число удерживаемых лиц.

После этого стало известно, что в Москве встретились уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова и обменялись списками украинцев и россиян, которые находятся в следственных изоляторах и в тюрьмах двух стран

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