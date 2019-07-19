Обмен Сенцова на Вышинского: в России ответили на предложение Зеленского

В РФ считают, что Украина должна отпустить Вышинского / УНИАН

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова прокомментировала предложение украинской стороны об обмене режиссера Олега Сенцова на пропагандиста Кирилла Вышинского.

По ее мнению, Вышинского должны отпустить без предварительных условий, передает РИА Новости.

Москалькова считает, что мера пресечения Вышинскому должна быть изменена без всяких предварительных условий.

"Это вопросы политические", - добавила она.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вернуть России арестованного Кирилла Вышинского в том случае, если РФ освободит незаконно заключенного Олега Сенцова.