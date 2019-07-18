В Офисе президента предложили обменять Вышинского на Сенцова

У Зеленского предложили вернуть Сенцова и забрать Вышинского / Reuters

В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что Украина предлагает России одновременно освободить задержанных режиссера Олега Сенцова и главу РИА Новости Украины Кирилла Вышинского.

Как сообщает в Facebook пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, Киев готов поддержать предложенный Москвой первый шаг доброй воли.

"В Офисе Президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского как первый шаг доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу - освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", - написала спикер главы государства.

Как ранее сообщалось, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что первым шагом для начала нормализации отношений Москвы и Киева могло бы стать возвращение в Россию Вышинского.

Накануне Зеленский рассказал о предложении Путина во время телефонного разговора обменяться задержанными гражданами в формате "всех на всех".

Напомним, 11 июля Владимир Зеленский впервые поговорил с Владимиром Путиным по телефону. У главы нашей страны сообщили, что во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков.