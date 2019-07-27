Россия не намерена освобождать захваченных в плен украинских моряков - Волкер

Представитель Госдепа подчеркнул, что РФ удерживает моряков незаконно.
Россия не демонстрирует готовности отпустить украинских военнопленных моряков, захваченных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, заявил на брифинге в Киеве, в субботу, 27 июля, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
"По морякам... К сожалению, мы не слышим от России ничего, что говорило бы, что они их отпустят", - рассказал представитель Госдепа, передает Интерфакс-Украина.
Также Волкер обратил внимание, что моряков удерживают незаконно и их необходимо освободить "без каких-либо условий".
Напомним, 26 июля, в пятницу, глава Украинского государства Владимир Зеленский встретился в Киеве с спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером и постоянным представителем США при Европейском Союзе Гордоном Сондландом. На встрече обсудили текущую ситуацию в зоне проведения операции объединенных сил, в частности, процесс разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской.
Читайте такжеВолкер рассказал, о чем договорился с путинским куратором по Донбассу СурковымКроме того, Зеленский и его американские гости выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня будет всеобъемлющим и постоянным, и любые вооруженные провокации со стороны оккупированных территорий будут окончательно прекращены.
Захват моряков в Керченском проливе
25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.
РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.
25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.
Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.
В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.
В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.
Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.