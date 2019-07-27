Россия не намерена освобождать захваченных в плен украинских моряков - Волкер

27 июля 2019, 13:11

Представитель Госдепа подчеркнул, что РФ удерживает моряков незаконно.

Волкер
Курт Волкер оценил ситуацию с украинскими моряками / Reuters

Россия не демонстрирует готовности отпустить украинских военнопленных моряков, захваченных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, заявил на брифинге в Киеве, в субботу, 27 июля, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"По морякам... К сожалению, мы не слышим от России ничего, что говорило бы, что они их отпустят", - рассказал представитель Госдепа, передает Интерфакс-Украина

Также Волкер обратил внимание, что моряков удерживают незаконно и их необходимо освободить "без каких-либо условий".

Напомним, 26 июля, в пятницу, глава Украинского государства Владимир Зеленский встретился в Киеве с спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером и постоянным представителем США при Европейском Союзе Гордоном Сондландом. На встрече обсудили текущую ситуацию в зоне проведения операции объединенных сил, в частности, процесс разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской.

Читайте такжеВолкер рассказал, о чем договорился с путинским куратором по Донбассу СурковымКроме того, Зеленский и его американские гости выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня будет всеобъемлющим и постоянным, и любые вооруженные провокации со стороны оккупированных территорий будут окончательно прекращены.

Захват моряков в Керченском проливе

25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.

25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.

Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.

В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.

В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.

Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Азовское море захват моряков военнопленные Курт Волкер
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

14:09
Силовики и металлоискатели: подробности визита Зеленского на концерт Лиги Смеха
14:05
Федерация бокса России нашла много нарушений организаторов боя Дадашева
13:56
"Препятствий нет": в США оценили перспективы новых поставок вооружения Украине Видео
13:44
"Кто круче?": Стас Михайлов оказался в центре скандала и сбежал домой
13:44
Уволить Андрея Богдана: вторая петиция набрала более 25 тысяч голосов Видео
13:35
Скандал с задержанием патрульных в Днепре: генералу полиции грозит до 8 лет за решеткой Видео
13:20
Украину раскалит до +34 градусов: синоптик предупредила об африканской жаре Видео
13:11
Россия не намерена освобождать захваченных в плен украинских моряков - Волкер Видео
13:04
Блюда из кабачков в духовке и в мультиварке: простые и вкусные рецепты Фото Видео
13:02
Богдан показал фото "нового премьер-министра": сеть в замешательстве
13:02
Операция отменяется: Алибасов улетел в Баку на фестиваль Жара 2019
12:35
В Слуге народа оценили кандидатуры на пост премьера и назвали преемника Супрун Видео
12:15
Группа Грибы в новом клипе разрушает квартиру вместо ремонта Видео
12:05
В Киеве пьяный прокурор-лихач скрылся от патрульных в кустах Видео
11:58
Перебили руки, сломали челюсть: под Черкассами зверски изувечили молодого парня Видео
11:51
Но сначала прощальный тур: Макс Барских прекращает музыкальную карьеру Видео
11:39
В доме футболиста Арсенала нашли труп
11:24
Олимпик подписал шесть известных футболистов: кто они, где играли
11:20
Волкер рассказал о подготовке визита Зеленского в США Видео
11:11
Москвичи обокрали Maruv на концерте и потребовали выкуп
10:58
Спецназ, задержания и десятки обысков: на Киевщине устроили облавы на членов ОПГ
10:45
Открытое раздражение: почему Турция может наплевать на США и начать операцию в Сирии мнение
10:31
"Вибратор где?": голая Королева сверкнула грудью в ванной
10:22
Умер знаменитый украинский спортсмен Роман Вирастюк
10:19
Погода 27 июля: где в Украине пройдут дожди, а где ждать жары до +31 Видео
10:00
"Мы не морозимся": в Слуге народа оценили вероятность коалиции с Голосом Видео
09:39
"Все деньги вбухали в стаканы": сеть шокирована фото ржавой "скотовозки" Укрзализныци
09:32
"Покупка фиктивная": что известно о задержанном в Украине танкере РФ Видео
09:02
"Хватит хе*ней заниматься, еду до шефа": в Днепре КОРД повязал копов, остановивших джип генерала Видео
08:44
В Харькове патрульные наехали на женщину с ребенком на пешеходном переходе
08:42
Символ великой Лжи, или Почему Порошенко должен быть жестко наказан мнение
08:25
В центре Киева устроили голый забег, опубликовано видео Видео
08:05
"Не давала согласие": Пугачева незаконно усыновила внука
07:55
Трамп пригрозил наказать Макрона за "глупость", президент Франции ответил Видео
07:25
Дело экс-начальника одесской полиции Головина: суд принял решение о мере пресечения Видео
07:15
"Сиськи вываливаются": Бузова в купальнике развлеклась в бассейне Фото
06:56
Трое против одного: кто готовит сговор против Зеленского мнение
06:33
В моде прическа мальвина из 90-х: какую выбрать, как уложить Фото
06:01
Иллюзии Кремля рухнули, нужно договариваться: эксперт прокомментировал результаты выборов
05:24
Нибиру умертвит Россию 28 июля - уфологи
04:51
Порнозвезда лукаво и развратно засветилась на откровенных фото Фото
04:13
Доктор Комаровский разгромил миф об огромной пользе лецитина
03:40
"Буду стоять голышом": модель бросила вызов Филатову из-за ремонта моста в Днепре Фото
02:56
"Гангренозная конечность": журналист раскрыл сценарий Кремля по Донбассу Видео
01:59
Ученые нашли простой способ защититься от диабета
01:31
"Агрессивный персонаж": политолог пояснил, как ненависть Медведчука расколола Оппозиционный блок
01:05
Диетолог назвала причины переедания
00:42
Зеленский с семьей посетил Лигу смеха в Одессе: опубликовано видео Видео
00:25
Жена экс-футболиста Динамо слилась с подругой в страстном поцелуе
00:02
Трамп пригласил Зеленского в Белый дом Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять