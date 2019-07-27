Россия не намерена освобождать захваченных в плен украинских моряков - Волкер

Курт Волкер оценил ситуацию с украинскими моряками / Reuters

Россия не демонстрирует готовности отпустить украинских военнопленных моряков, захваченных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, заявил на брифинге в Киеве, в субботу, 27 июля, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"По морякам... К сожалению, мы не слышим от России ничего, что говорило бы, что они их отпустят", - рассказал представитель Госдепа, передает Интерфакс-Украина.

Также Волкер обратил внимание, что моряков удерживают незаконно и их необходимо освободить "без каких-либо условий".

Напомним, 26 июля, в пятницу, глава Украинского государства Владимир Зеленский встретился в Киеве с спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером и постоянным представителем США при Европейском Союзе Гордоном Сондландом. На встрече обсудили текущую ситуацию в зоне проведения операции объединенных сил, в частности, процесс разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской.

Читайте такжеВолкер рассказал, о чем договорился с путинским куратором по Донбассу СурковымКроме того, Зеленский и его американские гости выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня будет всеобъемлющим и постоянным, и любые вооруженные провокации со стороны оккупированных территорий будут окончательно прекращены.