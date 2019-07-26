Настоять на отводе сил со стороны ОРДЛО: Зеленский и Волкер встретились в Киеве

26 июля 2019, 14:41

Зеленский обсудил с представителями администрации США текущую ситуацию в зоне проведения ООС.

Курт Волкер, Владимир Зеленский
Курт Волкер и Владимир Зеленский встретились в Киеве / president.gov.ua

26 июля, в пятницу, глава Украинского государства Владимир Зеленский встретился в Киеве с спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером и постоянным представителем США при Европейском Союзе Гордоном Сондландом.

По информации, Зеленский обсудил с представителями администрации США текущую ситуацию в зоне проведения операции объединенных сил, в частности, процесс разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской.

Также во время встречи была отмечена необходимость осуществления оккупационными властями ранее согласованных сторонами взаимных шагов, которые позволят успешно завершить процесс разведения сил и улучшить гуманитарную ситуацию на линии разграничения, сказано в сообщении Офиса президента.

Кроме того, Зеленский и его американские гости выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня будет всеобъемлющим и постоянным, и любые вооруженные провокации со стороны оккупированных территорий будут окончательно прекращены.

Читайте такжеВолкер огласил ключевое условие прекращения войны на ДонбассеНапомним, ранее представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер рассказал, как Кремль давит на Зеленского перед выборами.

"Задержание моряков было незаконным с самого начала, и они должны быть освобождены сразу. Их атаковали в международных водах и незаконно захватили. Их надо вернуть в семьи как можно скорее. Я убежден, что президент Путин и Россия используют моряков и вопрос с российскими паспортами для того, чтобы создать давление на Зеленского и навредить его предвыборным перспективам. Но я не думаю, что это сработает. Украинцы имеют свое мнение относительно своего выбора. Они также понимают, что такое давление России не сможет победить Украину", − заявил Волкер.

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