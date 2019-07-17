"Путин и Россия используют моряков": Волкер рассказал, как Кремль давит на Зеленского перед выборами

Курт Волкер / Reuters

Продолжение срока содержания под стражей украинских военных моряков, а также очередной указ Владимира Путина о выдаче российских паспортов жителям Донбасса − попытка российской верхушки давить на Владимира Зеленского в канун досрочных выборов в Верховную Раду (которые состоятся в ближайшее воскресенье, 21 июля).

Соответствующее мнение в комментарии Голосу Америки высказал спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Задержание моряков было незаконным с самого начала, и они должны быть освобождены сразу. Их атаковали в международных водах и незаконно захватили. Их надо вернуть в семьи как можно скорее. Я убежден, что президент Путин и Россия используют моряков и вопрос с российскими паспортами для того, чтобы создать давление на Зеленского и навредить его предвыборным перспективам. Но я не думаю, что это сработает. Украинцы имеют свое мнение относительно своего выбора. Они также понимают, что такое давление России не сможет победить Украину", − заявил он.

Напомним, в среду,17 июля, Лефортовский суд столицы РФ во время заседания в закрытом режиме продлил на три месяца срок содержания под арестом 24 украинским военным морякам, захваченным в районе Керченского пролива в ноябре 2018-го сотрудниками Пограничной службы ФСБ. Позднее украинский омбудсмен Людмила Денисова предложила Кремлю (согласно законодательству РФ) взять на поруки пленных моряков.

