Будут мурыжить в СИЗО: В Москве суд продлил срок ареста пленных украинских моряков

Пленного украинского моряка доставляют в суд / Reuters

В Москве Лефортовский суд продлил содержание под арестом всем 24 украинским военным морякам, задержанным в ноябре минувшего года во время инцидента в Керченском проливе.

Соответствующее сообщение опубликовало агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда — Ксению Первовласенко.

"Судом удовлетворены ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении 24 обвиняемых до 24 и 26 октября 2019 года", — заявила она.

Напомним, 25 ноября минувшего года во время перехода группы кораблей ВМС Украины (бронированных артиллерийских катеров Бердянск и Никополь с рейдовым буксиром Яны Капу) из Одессы в Мариуполь произошла атака со стороны суден Пограничного управления ФСБ. В плену у россиян 24 украинских моряка, некоторые из которых получили ранения. Их до сих пор содержат в московских следственных изоляторах.

Украинская сторона 16 апреля 2019-го обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) — по поводу применения против России временных санкций для немедленного освобождения украинских моряков.